Wolff avertit : une BoP moteur mènerait la F1 au "dépôt de bilan"

Il est désormais communément admis que le groupe propulseur Renault n'est pas aussi puissant que ses rivaux en Formule 1, avec un déficit situé entre 15 kW et 25 kW (20-33 ch). Or, les moteurs sont actuellement gelés, ce qui empêche la marque au losange d'améliorer son unité de puissance ; seules les modifications liées à la fiabilité sont autorisées. Avant de quitter son poste de directeur d'équipe Alpine, Otmar Szafnauer n'avait d'ailleurs pas manqué de dénoncer "des améliorations de la puissance" cachées derrière celles pour la fiabilité.

"Le moteur est un peu en retrait, c'est sûr. C'est un fait : le moteur est dans une période de gel, et nous ne pouvons pas développer la performance", a brièvement commenté Bruno Famin, directeur par intérim d'Alpine F1 Team.

Motorsport.com a révélé des discussions visant à rééquilibrer les performances des différents moteurs, le sujet ayant été abordé lors de la réunion de la Commission F1 à Spa-Francorchamps avant d'être confié au comité de conseil sur les unités de puissance, qui évaluera les éventuelles mesures à prendre.

La FIA pourrait envisager de ralentir les unités de puissance les plus compétitives afin de mettre tous les groupes propulseurs au même niveau, mais Toto Wolff est loin, très loin d'être enthousiasmé par cette idée : elle n'est pas en phase avec son concept de la méritocratie.

"Le divertissement suit le sport, et la raison pour laquelle la F1 a une telle crédibilité est qu'il faut juste travailler dur pour réussir", commente Wolff. "Si quelqu'un perd du terrain en tant que motoriste avec un moteur qui n'est pas aussi performant que les autres, c'est un problème pour tout le monde."

Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1

"Mais en même temps, avec un moteur gelé, nous ne voulons pas donner des opportunités à quelqu'un à notre détriment. Cela doit être fait de manière méritocratique. Et pour cela, nous avons une règle selon laquelle si une unité de puissance est à plus de 3% de la meilleure, alors les écuries se réuniront et débattront de bonne foi de ce qui peut être fait."

"Et une fois que nous aurons une compréhension commune de ce qu'est ce manque de performance, nous devrons discuter de combien d'heures supplémentaires au banc d'essai et de jokers [de développement] peuvent être octroyés. C'est quelque chose que nous débattrons. Mais toucher au débit de carburant ou faire une BoP, c'est une catastrophe et un dépôt de bilan pour la F1. Ça ne devrait même pas être un sujet."

