Wolff : Bottas n'aurait pas dû ouvrir la porte à Verstappen

Monopolisant la première ligne de la grille de départ, Mercedes pouvait espérer jouer la victoire au Grand Prix de Mexico, mais ces espoirs se sont évaporés en l'espace de quelques secondes lorsque Max Verstappen a pris l'aspiration des Flèches d'Argent dans la ligne droite menant au premier virage avant de leur faire l'extérieur grâce à un freinage bien plus tardif sur la trajectoire. Le pilote Red Bull n'allait plus être menacé pour la première place.

Directeur de Mercedes AMG F1, Toto Wolff est frustré par ce scénario, d'autant que le poleman Valtteri Bottas a ensuite été percuté par Daniel Ricciardo dans ce même premier virage. Et lorsque Sky Sports F1 lui demande si Bottas aurait pu faire du meilleur travail face à Verstappen au départ, Wolff répond fermement : "Cela ne devrait pas se produire. Nous avions deux voitures devant et avons semblé ouvrir la porte à Max pour qu'il fasse l'extérieur. Et avec ce tête-à-queue et la perte de points sur la voiture de Vatteri quand il aurait pu y avoir une troisième ou une quatrième place, c'est agaçant, c'est le moins que l'on puisse dire."

Cependant, le fait est que Mercedes n'avait pas le rythme pour rivaliser avec Verstappen lors de cette course ; c'est tout juste si Hamilton est parvenu à conserver l'avantage face à Pérez pour la deuxième place. "Je ne sais pas ce qu'ils ont raté hier en qualifications et ce qui est allé dans notre sens, mais c'est le rythme que nous avons vu depuis vendredi", estime Wolff. "C'est pire que ce que nous espérions. Mais il faut l'encaisser sans broncher."

"Il faut féliciter Red Bull, parce que le rythme était juste à un autre niveau. Je ne pense pas que nous aurions pu gagner la course même s'il était resté devant au premier virage, car ils nous auraient aisément doublés lors des arrêts au stand. En fin de compte, je pense que pour le championnat de Lewis, nous avons limité la casse. Et pour celui des constructeurs, le tête-à-queue de Valtteri au premier virage était très douloureux."

Max Verstappen a pris sept points à Lewis Hamilton ce dimanche, portant son avance à 19 longueurs, tandis que Mercedes n'a plus qu'une unité d'avance après en avoir laissé filer pas moins de 22 aujourd'hui. Incapable de marquer des points après l'incident du premier tour, car longtemps coincé derrière la McLaren de Daniel Ricciardo, Bottas a néanmoins empêché une égalité parfaite chez les constructeurs en chipant (non sans mal) le meilleur tour en course à Verstappen. "À ce stade, ça ne me console pas vraiment", lâche Wolff. "On voit que sur un seul tour la voiture a le rythme, du moins pour priver Max du meilleur tour, mais dans l'ensemble, c'est quand même une journée à oublier pour nous."

Or, le circuit d'Interlagos qui accueillera le Grand Prix de São Paulo le week-end prochain s'annonce également favorable à Red Bull – c'était déjà le cas de celui de Mexico, souligne Wolff. "Alors j'espère que nous pourrons inverser cette tendance, mais nous allons tout donner, et essayer de riposter", conclut l'Autrichien.