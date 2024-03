Wolff déconstruit le fantasme de secrets emmenés par Hamilton chez Ferrari

Toto Wolff le sait depuis un mois maintenant, Mercedes perdra à l'issue de la saison Lewis Hamilton, séduit par le projet Ferrari qu'il intégrera en 2025. L'annonce précoce de ce transfert a surpris tout le monde mais permet au moins à l'écurie de Brackley de se préparer, elle qui n'entend pas se précipiter pour choisir le successeur du septuple Champion du monde. En revanche, elle poserait selon certains observateurs des problèmes de confidentialité et de travail d'ingénierie : mais un pilote peut-il réellement emmener avec lui de si grands secrets ?

Pour le directeur de Mercedes, il s'agit avant tout d'un doux fantasme qu'il faut savoir relativiser, tout en instaurant des mesures évidentes pour minimiser les quelques risques qu'il n'écarte pas. Ainsi, il rappelle également qu'il n'est pas question d'écarter Lewis Hamilton de tout, l'ambition étant de décrocher les meilleurs résultats jusqu'au bout avec un traitement identique à celui de George Russell. L'évidence veut en revanche qu'il ne soit pas impliqué dans le travail et le développement de la future monoplace 2025.

"Il ne faut pas se leurrer. Bien entendu, lorsqu'un pilote change d'écurie, il peut y avoir une certaine dynamique, surtout quand les choses ne vont pas très bien", explique Toto Wolff au micro de la chaîne autrichienne ORF. "Mais j'ai toujours essayé de gérer ça de manière très transparente. Tous les deux ont les mêmes opportunités. Nous voulons que cette année soit une réussite, à la fois au championnat pilotes et au championnat constructeurs. Et ça veut dire que l'on a besoin de deux pilotes qui obtiennent d'excellents résultats."

Si le transfert d'un pilote, surtout de cette envergure, fait forcément beaucoup de bruit, Toto Wolff souligne que les écuries sont habituées à gérer des situations beaucoup plus sensibles quand il s'agit de transferts de membres de leur staff technique.

"En ce qui concerne les idées, je crois que les pilotes ont moins d'influence que n'importe quel ingénieur sur le plan du développement", assure-t-il. "Et il y a toujours une certaine fluctuation, avec des gens qui partent de chez nous pour aller chez Ferrari ou Red Bull, et vice-versa. C'est à cela qu'il faut être attentif. On peut laisser un pilote dans la voiture jusqu'à la fin. À part les sensations et quelques petites choses, il n'emmènera pas avec lui beaucoup de développement pour la voiture d'après."