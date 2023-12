Wolff : La F1, une "méritocratie" dans laquelle Red Bull a "mieux travaillé"

Le directeur de l'équipe Mercedes en Formule 1, Toto Wolff, insiste sur le fait que la domination de Max Verstappen et de Red Bull en 2023 n'a pas nui à la popularité de la discipline.

Le Néerlandais a remporté 19 des 22 courses de cette saison 2023 désormais achevée, une seule victoire échappant à Red Bull et revenant à Ferrari.

Pendant ce temps, Mercedes a tout de même devancé Ferrari au championnat et terminé à une lointaine deuxième place au tableau des constructeurs, sans avoir néanmoins remporté la moindre course.

Selon Wolff, l'intérêt pour la F1 reste élevé malgré la domination de Red Bull Racing et les rivaux de l’équipe de Milton Keynes n’ont tout simplement qu'à faire mieux.

"Les chiffres que nous voyons sont solides", a déclaré Wolff, développant sur l’attractivité de la Formule 1. "Nous nous développons sur les [médias] sociaux, nous voyons des courses qui sont pleines à craquer. En fait, tout tourne autour du spectacle. Si le spectacle n'est pas bon, nos fans nous suivront moins."

Red Bull mérite ses succès

La F1 est une méritocratie et le mérite de sa domination actuelle revient bien à Red Bull, salue celui qui a longtemps dirigé l’équipe que tout le monde devait battre.

"Je pense que ce que je dis toujours dans le sport, c'est que j'aime l'honnêteté. Le spectacle suit le sport. Et le sport, c'est une méritocratie. Celui qui fait le meilleur travail gagne. Si quelqu'un fait un bien meilleur travail que tous les autres, alors il gagne 19 courses. On ne peut pas arrêter cela, donc c'est nous, Ferrari et toutes les autres équipes qui devons faire un meilleur travail pour rivaliser avec Red Bull Racing, et nous ne pouvons rien y changer."

C’est face à l’adversité que Mercedes tirera le plus grand orgueil de nouvelles victoires dans le futur, estime Wolff, qui a conscience du travail à abattre pour atteindre la cible qu’est le taureau ailé.

"Bien sûr, il y a le risque qu'avec un certain retard, les gens disent : ‘De toute façon, je connais le résultat’, comme cela nous est arrivé avec Lewis [Hamilton] pendant de nombreuses années", conscientise Wolff. "Mais nous devons faire un meilleur travail. Et je ne veux pas attendre jusqu'en 2026 !"

Wolff salue la persévérance de Mercedes

Même si l’attention s’est bien entendu portée sur la collection de records signée par Max Verstappen et Red Bull, Woll a souligné que le bilan de son équipe dans le championnat des constructeurs depuis 2013 reste impressionnant, et qu’il s'attend à ce que l'équipe gagne à nouveau à l'avenir. Mercedes n’a en rien perdu de son envie de prouver son niveau année après année, estime l’Autrichien.

"J'ai une perspective à long terme", a-t-il déclaré. "J'ai un tableau dans notre usine, qui montre tous les titres de champion du monde des constructeurs depuis 1958. Et le tableau continue jusqu'en 2050. Vous avez les logos, les badges pour chacune des années. Et il y a 27 badges ouverts, vides."

"J'aimerais regarder en arrière dans 20 ans et dire qu'il y a beaucoup plus d'étoiles Mercedes. Je déteste les vues rétrospectives, mais lorsque nous regardons les 10 dernières années, et que nous considérons la décennie, c'était deuxième, premier, premier, premier, premier, premier, premier, premier, premier, troisième, deuxième", poursuit celui dont la sortie mal maitrisée cette année sur les statistiques bonnes pour Wikipédia n’avait pas manqué de faire réagir.

"Quand on regarde les choses de ce point de vue, on se dit que ce n'est pas grave. Maintenant, d'un point de vue micro, il y a un gars qui a gagné 19 courses. Ce n'est bien sûr pas satisfaisant."