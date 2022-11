Wolff salue l'attitude de Hamilton malgré une année sans victoire

Charger le lecteur audio

Pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton a terminé une saison de Formule 1 sans avoir remporté la moindre épreuve. Un coup d'arrêt après 15 années consécutives à réussir cela depuis ses débuts, dans une campagne où il a été également battu aux points par son équipier George Russell, par ailleurs auteur de la seule pole position et du seul succès de Mercedes, respectivement lors des Grands Prix de Hongrie et de São Paulo.

Toutefois, tout au long de l'année, l'implication du septuple Champion du monde dans le redressement progressif du constructeur allemand a été soulignée, plus particulièrement par le travail fait durant la première partie de l'année quand le Britannique a pris à son compte une grande partie des tests de réglages effectués pendant les week-ends de course pour tenter de comprendre et corriger les faiblesses de la W13.

"Je pense qu'il a été très, très bon cette année", a expliqué Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, au sujet du niveau affiché par Lewis Hamilton. "On aurait pu s'attendre à ce qu'un Champion du monde à qui on a enlevé le titre, revienne et essaie d'écraser tout le monde. Mais nous ne lui avons pas donné une voiture assez bonne pour le faire. Avec son énergie, il nous a parfois soutenus, quand le moral était au plus bas, dans la salle de briefing, et les jours où c'était difficile pour lui."

Au sujet du record de 15 saisons d'affilée avec au moins une victoire, qu'il codétient avec Michael Schumacher (entre 1992 et 2006), Wolff d'ajouter : "Ce record particulier, je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'importance. Il s'agissait plutôt d'aider à préparer le terrain pour la saison prochaine. Le partenariat avec George a été très bon, et ils ont développé ensemble la voiture."

"Pour moi, le connaissant [Hamilton] depuis dix ans d'un point de vue personnel, et d'un point de vue humain, [il a été] exceptionnel. Exceptionnel, mieux que toutes les performances qu'il a pu réaliser au volant de la voiture. Pour moi, son attitude et son état d'esprit cette année ont été exceptionnels."

Lewis Hamilton sera de nouveau aligné aux côtés de George Russell l'année prochaine chez Mercedes, pour ce qui est toujours pour le moment son ultime année de contrat au sein de l'écurie allemande. Le Britannique et Toto Wolff ont toutefois fait part de leur volonté de se mettre d'accord sur une prolongation de leur engagement, avec des discussions sur le sujet qui doivent démarrer cet hiver.