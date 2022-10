Wolff espère que Mercedes va challenger Red Bull à Mexico

Charger le lecteur audio

Le terme de la saison 2022 approche à grands pas et il ne reste désormais plus que trois épreuves pour que Mercedes parvienne à remporter au moins une course cette année, sous peine de connaître sa première campagne sans succès depuis 2011. Lewis Hamilton a un temps espéré que la victoire viendrait à Austin, après avoir pris les commandes grâce à un arrêt manqué de Max Verstappen, mais le Britannique a finalement dû s'incliner à sept tours du but et terminé l'épreuve avec cinq secondes de retard sur le Néerlandais.

L'un des plus gros problèmes de Mercedes avec sa W13, outre un manque de performance vis-à-vis de ses concurrentes directes, particulièrement accentué en qualifications, est sa traînée qui la rend vulnérable dans les portions où la vitesse de pointe est déterminante. Toutefois, à Mexico, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez situé à 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'air moins dense devrait lui offrir l'opportunité d'être moins handicapée.

En effet, toutes les écuries apportent traditionnellement des packages avec énormément d'appui lors de cette épreuve. Là pourrait être la chance de Mercedes de se distinguer en voyant l'une de ses faiblesses être temporairement minorée, selon Toto Wolff, même si le directeur exécutif de l'écurie se refuse à des prédictions trop optimistes : "Parfois, cette année, j'ai dit que nous serions bons sur une piste particulière, et nous n'avons pas [été performants], et vice versa. Donc sur le papier, le Mexique semble favorable. Notre voiture à forte traînée devrait être efficace dans l'air peu dense. [...] J'espère que nous pourrons donner du fil à retordre [à Red Bull]."

Toto Wolff, directeur de Mercedes, avec une fan

Pour espérer l'emporter à Mexico, Mercedes va devoir également faire mieux que ces dernières saisons dans la capitale mexicaine puisque l'écurie n'y a gagné qu'une seule fois depuis 2016, grâce à Hamilton en 2019. La piste favorisait plutôt le fort appui des Red Bull de l'ère technique précédente, Verstappen y signant la victoire en 2017, 2018 et 2021.

"Les améliorations que nous avons apportées au Texas nous ont permis de faire un pas en avant et nous étions plus proches de la tête que nous ne l'avons été récemment. [...] Nous devons continuer sur cette lancée. Nous sommes prudemment optimistes pour le Mexique, mais la W13 peut être imprévisible d'un circuit à l'autre, donc nous devrons attendre de voir."

Jugée "globalement juste trop chargée", la Mercedes devrait connaître un important changement de philosophie l'an prochain : "C'est quelque chose que nous devons résoudre pour l'année prochaine", a ajouté Wolff. "Le plafond budgétaire joue un rôle. Nous ne pouvons pas simplement produire une quantité infinie de pièces à faible traînée, ou passer beaucoup de temps en soufflerie pour trouver des solutions. Ce sera donc pour l'année prochaine."