Wolff : Mercedes pourrait ne pas se rapprocher de Red Bull début 2023

C'est avec 16 victoires et 244 points de moins que Red Bull que Mercedes a conclu sa saison 2022, sans nul doute la plus décevante de ces dix dernières années pour la marque à l'étoile. L'équipe octuple Championne du monde entre 2014 et 2021 a mal négocié le virage de la nouvelle réglementation technique, concevant une voiture particulièrement sensible au marsouinage, tandis que la Red Bull RB18 a été performante de la première à la dernière épreuve de la saison.

La deuxième moitié de 2022 a été plus ensoleillée du côté de Brackley, au point que Red Bull craint aujourd'hui son retour au premier plan en 2023. Mais compte tenu de l'avance qu'a eu le taureau rouge sur le reste du plateau l'année dernière, Toto Wolff se tient prêt à tous les scénarios pour les premiers Grands Prix de 2023.

"Nous n'avons aucun doute : si on part avec une demi-seconde de retard, il sera difficile de rattraper des équipes aussi grandes que Red Bull ou Ferrari", a expliqué le directeur d'équipe. "Cela dit, nous sommes vraiment déterminés à le faire, mais nous devons fixer nos attentes à un niveau réaliste."

"Si nous performons comme nous l'espérons, alors nous aimerions faire partie de ceux qui se battent aux avant-postes. Je pense que ce serait le point de départ. Mais nous ne prenons pas cela pour acquis, il se pourrait bien que les écarts soient les mêmes qu'à la fin de la saison dernière."

Toto Wolff

Le concept de la W13 a souvent été remis en question, toutefois Wolff a laissé entendre que Mercedes conserverait cette philosophie pour la future W14, convaincu du potentiel restant à exploiter.

"Je pense que nous avons compris pourquoi nous avons perdu du terrain [en 2022], où se trouvent les lacunes et où nous manquons de compréhension", a-t-il expliqué. "Nous travaillons dur pour construire une voiture qui résout tous ces problèmes. Nous ne verrons qu'au début des essais si nous avons débloqué le potentiel qui, selon nous, a toujours été présent dans la voiture [de 2022]."

Et l'Autrichien de conclure : "Je pense que beaucoup de potentiel est encore enfermé dans notre voiture, dans le concept, dans la façon dont la voiture est pilotée, etc. Peut-être que notre courbe de développement peut se raidir dans les mois à venir."