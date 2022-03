Toto Wolff juge que Red Bull a "retourné" Michael Masi

Charger le lecteur audio

Alors que les conséquences du Grand Prix d'Abu Dhabi, et de la saison 2021 dans son intégralité, ont d'ores et déjà été soulignées par le remplacement de Michael Masi au poste de directeur de course de la FIA et par changements importants promis concernant la fonctionnement de l'arbitrage lors des Grands Prix, les déclarations sur le sujet ne tarissent pas.

Récemment, ce sont les responsables de l'écurie Red Bull ainsi que Max Verstappen qui ont réagi à l'annonce de l'éviction de Masi, la jugeant globalement injuste. Si Toto Wolff s'en satisfaisait tout en estimant pour sa part que l'on avait trop parlé que la dernière épreuve de la saison, des déclarations faites par l'Autrichien dans un documentaire sur la campagne 2021 qui sera diffusé ce dimanche sur Sky Sports ont émergé.

Qualifiant la relation entretenue par le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley (chargé la majorité du temps de la communication avec la direction de course lors des GP), et Masi de "bromance" (un néologisme anglais décrivant une amitié solide entre deux hommes), Wolff a ajouté : "Jonathan Wheatley a fait son travail. Il a retourné Michael Masi le directeur de course, pas seulement à Abu Dhabi mais avant, et Max lui doit sans doute beaucoup."

Je ne lui ai pas parlé et je ne veux plus jamais lui parler. Ses décisions étaient mauvaises et je suis sûr qu'il les regrette. Toto Wolff

Au sujet de l'Australien, qu'il range toutefois aussi au rang des "victimes" dans cette fin de saison, le directeur exécutif de Mercedes reste sur la ligne fixée juste après la finale de la campagne : "Je ne lui ai pas parlé et je ne veux plus jamais lui parler. Ses décisions étaient mauvaises et je suis sûr qu'il les regrette. La FIA aurait dû voir beaucoup plus tôt qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de structure. Il y avait un problème de personnalités."

Revenant sur les événements de la fin de l'épreuve, où le Règlement Sportif n'a été appliqué que partiellement pour permettre à la course, jusqu'ici dominée par Lewis Hamilton, de terminer par un tour sous drapeau vert lors duquel Verstappen, chaussé de pneus moins usés et plus performants, a dépassé le Britannique, Wolff a lancé : "C'est comme un match de football où il y a 1-0 pour une équipe et où soudain l'arbitre dit : 'Maintenant c'est but en or. 0-0, celui qui marque le prochain but gagne. Et au fait, vous devez jouer sans chaussures'."

"J'ai de la peine pour Max", a-t-il conclu. "Il mérite le Championnat du monde... mais on ne parle que d'Abu Dhabi."

Également présent dans le documentaire, Christian Horner, le directeur de Red Bull, a déclaré sur les actions de Masi à Abu Dhabi : "Il n'a pas violé les règles. Il a peut-être appliqué les règles un peu différemment dans ces circonstances, mais il n'a rien fait qui enfreigne les règles."