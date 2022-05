Wolff sur Russell : "Comme s'il était là depuis toujours"

Charger le lecteur audio

Après trois saisons passées chez Williams, le pilote du giron Mercedes, George Russell, a été appelé pour 2022, en remplacement de Valtteri Bottas. Le Britannique avait déjà impressionné lors du Grand Prix de Sakhir, en 2020, quand il avait remplacé un Lewis Hamilton affecté par le Covid. Pour sa toute première course dans une Mercedes, Russell avait manqué la pole pour moins de 3 centièmes et touché du bout des doigts sa première victoire.

Selon le patron de l'écurie Toto Wolff, cette intégration progressive dans l'écurie a un un excellent effet sur le pilote. "Il s'est très bien intégré, c'est presque comme s'il était là depuis toujours", a déclaré Wolff. "Et je suis vraiment heureux de ces deux-là, de la façon dont ils interagissent, du respect qu'ils ont l'un pour l'autre."

Russell et Hamilton ont disputé leur premier véritable duel en piste en tant que coéquipiers lors du Grand Prix de Miami, Russell ayant même été contraint de rendre sa position après être sorti de la piste au virage 11 en tentant de dépasser Hamilton avec des pneus plus frais. Finalement, celui-ci a repris la position pour devancer Hamilton sous le drapeau à damier, les deux pilotes terminant cinquième et sixième. Wolff a d'ailleurs apprécié la manière dont ils se sont battus ce jour-là.

"Même la situation où ils se battent, ça devient un peu : 'Je ne te laisse pas de place, OK, je vais trouver un autre moyen, puis je reprendrai ta position'. Je pense que c'est comme ça que les coéquipiers devraient faire la course. C'est bien. Je suis content de la façon dont il s'est installé."

George Russell devant Max Verstappen à Barcelone.

Alors que Mercedes se bat pour revenir aux avant-postes après avoir fait des progrès sur ses problèmes de marsouinage à Barcelone, il semble que Russell parvienne à mieux maîtriser la W13 que Hamilton, puisqu'il devance son illustre coéquipier de 28 points au classement des pilotes, même si le septuple Champion du monde a été affecté par des circonstances contraires.

Wolff a déclaré qu'il avait été impressionné par l'approche analytique de Russell, et qu'il était convaincu que Hamilton et lui pouvaient contribuer à redresser la barre en 2022, ajoutant qu'il "ne pouvait pas demander un meilleur duo". "Quand on regarde le palmarès de George, qui a remporté le titre en F3 dès sa première année, puis la F2, nous savions qu'il était très bon", a expliqué l'Autrichien.

"Et puis évidemment, l'école Williams a ajouté sa touche, donc nous n'avons jamais eu de doute sur le fait qu'il serait très bon et vous pouvez voir que cela se traduit sur la piste. J'aime beaucoup son approche. Il est très rationnel, qu'il soit le plus rapide en deuxième position ou qu'il soit onzième, il applique juste la science et essaye de rendre la voiture plus rapide. J'aime les voir travailler ensemble, le niveau est élevé pour tous les deux. Et cela nous a mis dans une situation correcte dans le championnat des constructeurs, donc je ne pouvais pas demander un meilleur duo."