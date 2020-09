Wolff : Verstappen doit être vu comme le favori de la course

Mercedes a de nouveau verrouillé la première ligne lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne 2020 de F1. Mais l'écurie allemande avait fait de même le week-end dernier lors du GP du 70e Anniversaire à Silverstone avant d'être battue par Max Verstappen et Red Bull Racing, dont la RB16 a mieux géré ses gommes que les W11.

À Barcelone ce vendredi, les simulations de longs relais ont suggéré qu'une bataille serrée aurait lieu en course, en dépit de l'écart de 0,7 seconde en qualifs. Et pour Toto Wolff, même si son écurie n'a pas rencontré le blistering qui lui a coûté cher en Angleterre, Verstappen a démontré qu'il était l'homme à battre sur les longues distances.

"La seule similitude entre Silverstone et Barcelone cette semaine, ce sont les températures ambiante et du circuit. La piste en elle-même est très différente, donc nous ne nous attendons pas au même problème blistering qu'à Silverstone. Mais, néanmoins, [il y aura] plus de dégradation et de surchauffe."

"Je crois que cette Red Bull maîtrise très bien ces conditions. Malgré tout, je pense que le travail qui a été fait pendant la semaine et d'hier à aujourd'hui [de vendredi à samedi] a été bon. Nous avons progressé et c'est le plus important. J'espère que nous pourrons lui en donner pour son argent. Max doit clairement être vu comme le favori, sur la base des longs relais d'hier."

En Grande-Bretagne, l'un des éléments clés de la victoire de Verstappen avait été son départ sur les composés les plus durs, qui lui avaient permis de réaliser un premier relais long et performant quand les Mercedes, chaussées de mediums, ont vite été limitées dans leur rythme et par le cloquage. Ce samedi, Red Bull n'a pas tenté cela, le Néerlandais expliquant que les gommes tendres pourraient tenir la distance.

Wolff a indiqué que Mercedes n'était pas non plus très inquiet à l'idée d'utiliser ces pneus en course et que le choix des mediums n'aurait pas apporté de grands avantages. "En fin de compte, personne n'a choisi de démarrer sur les mediums [en Q2] parce que les tendres semblent être de très bons pneus. Ça n'apporte pas beaucoup d'avantage de ne pas démarrer avec les tendres, à moins d'être en dehors du top 10."