Pourquoi Tsunoda a demandé à repasser devant Gasly

Classé sixième du Grand Prix de Hongrie, Yuki Tsunoda aurait pu prétendre à la cinquième place sans l'intervention du stand AlphaTauri dans le dernier quart de course. Son coéquipier, Pierre Gasly, était revenu sur ses talons et il a été décidé d'échanger les positions. Le Japonais a obtempéré avant de regretter sa décision car, une fois devant, Gasly a eu des difficultés à creuser l'écart, au grand désespoir de Tsunoda.

Les spectateurs ont ainsi pu entendre les complaintes du pilote de l'AlphaTauri frappée du numéro 22, celui-ci demandant à son équipe d'échanger de nouveau les positions. Interrogé sur le sujet dans le paddock du Hungaroring, Tsunoda a affirmé qu'il ne s'agissait que de la partie supérieure de l'iceberg.

"C'était un malentendu", a-t-il expliqué. "Je crois que tout le monde a entendu 'échangez encore [les positions]' mais en fait [Gasly] faisait beaucoup d'erreurs, des blocages, des sorties de piste... Il n'arrivait pas à s'échapper et je détruisais mes pneus en le suivant. J'ai donc dit à l'équipe qu'il fallait qu'il ne commette plus d'erreurs pour creuser l'écart."

"Après ça, il n'a plus fait d'erreurs et il a pu s'échapper. Je pense que l'équipe a pris la bonne décision parce que j'avais déjà tué mes pneus en début de relais pour faire l'undercut, et je n'étais pas à l'aise sur ces gommes."

Avec cette sixième place, qui est également son meilleur résultat en Formule 1 à ce jour, Tsunoda achève son week-end sur une bonne note. Celui-ci avait pourtant particulièrement mal débuté avec un accident en EL1 l'ayant privé de roulage en EL2, puis une nouvelle élimination en Q1, sa sixième de l'année.

Par ailleurs, un incident survenu en course n'a pas été diffusé à la télévision : à six tours du but, Tsunoda est parti en tête-à-queue à la sortie du deuxième virage. Si cette figure ne lui a pas fait perdre de positions, elle a permis à Gasly de bénéficier d'une avance suffisante pour rentrer au stand, passer des gommes fraîches et réaliser le meilleur tour.

"Pendant tout le week-end, j'ai eu du mal avec l'équilibre de la voiture, surtout à l'arrière", a révélé le Japonais. "J'étais un passager dans les virages, je devais attendre que la voiture redevienne stable pour réaccélérer sinon je partais à la faute. Donc j'ai dû travailler très dur pour améliorer le comportement de la voiture."