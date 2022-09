Zhou replace (enfin) Alfa Romeo dans les points

Charger le lecteur audio

Il fallait remonter au Grand Prix du Canada, le 19 juin dernier, pour trouver la trace d'Alfa Romeo C42 dans le top 10. Depuis, six courses se sont écoulées lors desquelles l'écurie a vu divers problèmes techniques et incidents gâcher ses week-ends de course au point de réaliser sur cette période un zéro pointé, après un début de saison pourtant prometteur.

Ce dimanche, à Monza, Zhou Guanyu a finalement ramené un petit point. Pas grand-chose, évidemment, mais il vient avec le soulagement d'avoir au moins su mettre fin à une traversée du désert qui devenait gênante pour l'écurie qui paraissait un temps une candidate crédible à être la quatrième force du plateau et la satisfaction d'avoir tiré parti d'un rythme prometteur affiché dès le début de week-end du GP d'Italie.

"Nous avons eu un week-end positif au niveau de l'équipe, et le point que nous avons ramené avec Zhou est une bonne récompense", a expliqué Frédéric Vasseur après la course. "Nous avions du rythme dès vendredi, y compris en Q1 où Zhou était en P6, mais nous devions encore faire le travail aujourd'hui. Nous nous sommes bien battus au milieu du peloton, même si les dépassements étaient difficiles, et nous n'avons pas vraiment fait d'erreurs avec Zhou afin de maximiser nos retours de la course. [...] Ce qu'il faut retenir ici, c'est notre performance : si nous la reproduisons lors des prochaines manches, nous pouvons envisager de ramener plus de points."

Zhou Guanyu dans le parc fermé après la course du GP d'Italie

Quant à Zhou, il se réjouit évidemment de cette dixième place, sa troisième entrée dans le top 10 lors de cette campagne (après Sakhir et Montréal) qui lui permet d'inscrire son sixième point au classements pilotes. "Je suis vraiment content du résultat de ce dimanche et du travail qui a été fait ces dernières semaines ; c'est difficile depuis Montréal, parce que nous étions très forts au début de la saison et puis nos performances ont chuté. Mais être de retour dans les points aujourd'hui est un sentiment extraordinaire, un super résultat pour l'équipe et pour Alfa Romeo."

Le Chinois a longtemps été le dernier wagon d'un "train DRS" emmené par la locomotive Daniel Ricciardo, et voyait Esteban Ocon lui reprendre du terrain en fin de course quand le Safety Car tardif est venu figer les positions. "Nous savions que nous avions une chance aujourd'hui, notre rythme était bon et nous a permis d'être dans la lutte avec les autres équipes."

"Nous avons maintenant deux semaines de repos, ce qui nous donnera le temps de nous reposer après la triple manche et, surtout, d'analyser ce qui a fonctionné ce week-end et ce qui n'a pas fonctionné lors des courses précédentes, afin d'être prêts et motivés pour les prochaines courses. J'ai hâte de disputer la double échéance asiatique, car les courses seront plus proches de chez moi et de nombreux fans viendront me soutenir."