Zhou veut être fixé sur son avenir chez Alfa Romeo

Avec quatre points à la mi-saison contre cinq l'an passé, la seconde saison de Zhou Guanyu en Formule 1 n'est pas meilleure que la première sur le papier. Il convient toutefois de souligner qu'Alfa Romeo a reculé dans la hiérarchie, en grande partie à cause du bond d'Aston Martin dans la hiérarchie ; la structure suisse occupe la neuvième place du championnat des constructeurs, à deux longueurs de la septième position.

Zhou, lui, donne satisfaction en ayant pris la mesure de son coéquipier Valtteri Bottas, qui avait nettement l'avantage en 2022. L'aîné finlandais a jusqu'ici inscrit cinq unités et a également l'avantage en qualifications, mais là aussi c'est plutôt serré, avec un score de 9-6 et une avance moyenne d'un dixième sur les séances représentatives.

Fort de ses performances malgré la difficulté à obtenir des résultats probants au volant d'une monoplace en difficulté, Zhou espère ainsi être rapidement récompensé et rester à Hinwil.

"C'est clair que je veux avoir une idée claire avant la fin de l'été", indique le pilote Alfa Romeo. "Il faut voir quoi faire pour que tout se concrétise sur le papier. Mon manager discute avec l'équipe, alors on verra. L'an dernier à cette époque, j'étais plus inquiet que maintenant, car je pense que l'équipe est relativement satisfaite du travail que l'on a pu faire. Je continue simplement de travailler comme je le faisais."

"Je pense que les choses viendront, mais ça prend un peu de temps à résoudre. Je suis relativement content du scénario actuel et des personnes pour qui je travaille, alors je suis très content de continuer à l'avenir. Ma priorité est d'essayer de rester ici. Au bout de deux ans, je me sens vraiment bien installé dans l'équipe."

Les Alfa Romeo de Zhou Guanyu et Valtteri Bottas

Lorsque Motorsport.com lui demande si c'est l'équipe ou lui qui a fixé l'objectif de faire aussi bien que Bottas, Zhou répond : "Je pense que c'est un peu les deux. Moi-même, je veux l'égaler en matière de rythme, et l'équipe attend de moi un autre pas en avant par rapport à l'an dernier. En même temps, il y a des faiblesses de l'an dernier par rapport auxquelles je voulais progresser, et je pense que l'on a fait un pas en avant. À part le bilan comptable, le reste est bien plus réussi."

"Dès les premières qualifications de l'année, on a su réaliser des performances très similaires, notamment quant au rythme sur un tour. La course dépend évidemment un peu du package, parfois de la chance, de la stratégie, mais de manière générale j'ai pu atteindre mon objectif dès le début de l'année, qui était d'être au niveau de ma référence, à savoir Valtteri. J'ai accompli cela et cela semble satisfaire les gens à l'usine, alors je suis moins inquiet pour l'avenir."

Du côté d'Alfa Romeo, l'objectif est la continuité ; bien que ce ne soit pas officiel, il est entendu que le contrat de Valtteri Bottas couvre la saison 2024. "Bien sûr, nous avons toujours dit que la stabilité était importante pour nous", déclare Alessandro Alunni Bravi, directeur général du groupe Sauber et représentant d'Alfa Romeo Racing.

"Nous sommes une écurie qui est dans un processus de transformation [pour devenir Audi en 2026, ndlr], et nous essayons d'être aussi stables que possible dans tous les domaines. Il y aura du temps après la fermeture estivale [des usines] pour s'entretenir avec Zhou et analyser quelle sera la meilleure solution pour lui et nous. Notre objectif est de garder les deux pilotes dans notre équipe l'an prochain, mais bien sûr, tous les éléments doivent être en place pour avoir une situation gagnant-gagnant."

