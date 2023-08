Zhou : "C'était sympa d'être dans le top 2 !"

Avant ce Grand Prix des Pays-Bas, Zhou Guanyu n'avait jamais été aperçu dans le top 5 d'une course de Formule 1. Quelle entrée il y a fait, en occupant le top 3 pendant huit tours grâce à une stratégie inspirée !

Si Zhou a réalisé cette performance, c'est bien évidemment grâce à l'averse qui s'est abattue sur Zandvoort au moment du départ. Les prévisions météo annonçaient que celle-ci n'allait pas durer, et de nombreuses écuries ont intimé à leurs pilotes de rester en piste en pneus slicks sous une pluie battante à la fin du premier tour.

Classé 17e, le pilote Alfa Romeo est pour sa part immédiatement rentré au stand pour chausser les intermédiaires – tout comme Pérez, Leclerc et Gasly devant lui, ainsi que Tsunoda, Lawson et Magnussen en queue de peloton. L'arrêt s'est éternisé chez Ferrari, et Zhou est même parvenu à reprendre la piste devant l'Alpine, se propulsant au second rang une fois les pilotes en slicks doublés ou passés par la pitlane.

Le Chinois s'est toutefois retrouvé en difficulté lorsqu'il a chaussé les gommes mediums au dixième tour – jusqu'à dégringoler hors du top 10 après une intervention de la voiture de sécurité. "Ça n'a pas très bien fonctionné", déplore-t-il. "On voyait clairement que les gars autour de moi, qui me dépassaient, étaient en tendres et étaient si rapides ! Fernando [Alonso] m'a doublé dès la sortie des stands, je manquais d'adhérence. J'espérais que j'allais finir par arriver à trouver l'adhérence, mais l'écart de température était simplement trop grand."

Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en aquaplaning/p>

Par la suite, Zhou a remis des tendres, puis des intermédiaires lorsqu'une grosse averse est intervenue aux alentours du 60e tour, alors qu'il occupait le 13e rang – averse dont il allait être la victime, avec une sortie de piste à haute vitesse au premier virage, en plein aquaplaning. Le drapeau rouge a été agité. "C'est dommage d'avoir fait partie des voitures qui l'ont provoqué", déplore l'intéressé. "Je n'attaquais pas fort, vous savez ! J'essayais juste de rester sur la piste."

La course aurait-elle dû être interrompue un ou deux tours plus tôt ? Zhou est beau joueur : "En fait, je ne pense pas. Ne serait-ce qu'un demi-tour plus tôt, la piste était correcte. Ce n'est que dans le tour où j'ai décidé de rentrer au stand qu'il a commencé à pleuvoir, une averse plus forte qu'à la mi-course mais assez similaire à la pluie torrentielle du début. Je dirais que ça allait. C'est dommage que ce soit moi qui sois tombé là-dessus."

Ainsi, celui qui n'a plus marqué le moindre point depuis Barcelone tire un bilan partagé de cette course : "Les émotions sont mitigées ! C'était très fun au début, mais très frustrant : il y a eu la voiture de sécurité au pire moment possible, tout le monde regroupé autour de moi en pneus tendres. Je n'ai fait que reculer, mais c'était sympa d'être dans le top 2 pendant quelques tours !"

Propos recueillis par Adam Cooper

Lire aussi : Zhou veut être fixé sur son avenir chez Alfa Romeo