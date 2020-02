Aitken et Renault F1 se séparent

Jack Aitken et l'écurie Renault F1 ont rompu les liens qui les unissaient, à l'aube de la saison 2020. Le pilote britannique, qui a la double nationalité sud-coréenne, était membre du programme junior de la marque depuis 2016 après avoir remporté l'année précédente le titre en Formule Renault Eurocup.

Sous l'aile du constructeur français, il a terminé cinquième du championnat GP3 avec Arden en 2016 puis deuxième l'année suivante après être passé chez ART Grand Prix. En 2018, il a rejoint la Formule 2, toujours avec ART, terminant deuxième derrière son coéquipier George Russell, sacré champion puis promu en Formule 1 chez Williams.

Lire aussi : Renault a démarré le moteur de la R.S.20

La saison dernière, Aitken était parti chez Campos Racing pour une deuxième campagne en Formule 2, bouclant son championnat à la cinquième place après avoir décroché trois victoires et quatre podiums. Ces deux dernières saisons, il occupait également le rôle de pilote d'essais et de développement pour Renault F1. Il a notamment participé aux essais privés de Bahreïn en avril 2019 à bord de la R.S.19.

"Je voudrais exprimer mes remerciements envers Renault et l'Academy pour m'avoir aidé à atteindre une place qui me permettra de franchir une nouvelle étape passionnante dans ma carrière, et de garder le cap pour satisfaire mon ambition d'arriver au plus au niveau en sport automobile", annonce ce lundi Jack Aitken. "Je souhaite à Renault F1 et à ses pilotes le succès pour l'avenir. Je ne suis pas encore en mesure d'annoncer mes projets pour la saison à venir mais restez connectés à mes réseaux sociaux pour les dernières nouvelles qui seront très bientôt rendues publiques."

Les dernières rumeurs du paddock laissent entendre que Jack Aitken pourrait conserver son baquet chez Campos Racing en 2020 afin de disputer une troisième saison en Formule 2.

Renault a annoncé la semaine dernière le programme de plusieurs de ses jeunes pousses, ainsi que de nouvelles arrivées au sein de la Renault Sport Academy.

Vidéo sur le même sujet