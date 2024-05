Barnard s'impose en sprint à Monaco, Martins dans le mur

Une semaine après le Grand Prix d'Emilie-Romagne, la Formule 2 se rend ce week-end sur le tracé de Monaco pour la cinquième manche du championnat. Vendredi, les pilotes français ont brillé lors des qualifications en Principauté. Double vainqueur consécutif en course principale en Australie et à Imola, Isack Hadjar (Campos) a signé le troisième meilleur temps des qualifications. Son compatriote, Victor Martins (ART), a fait mieux en signant le second meilleur chrono, derrière Richard Verschoor (Trident).

Cependant, comme le veux le règlement, les deux pilotes français s'élancent aux huitième et neuvième rangs sur la grille de départ de la course sprint en raison de la grille inversée. C'est Taylor Barnard (PHM) qui s'élance en pole position, devant Gabriel Bortoleto (Invicta) et Dennis Hauger (MP).

Victor Martins dans le mur au premier virage

Parti neuvième sur la grille de départ, Victor Martins est resté scotché sur sa ligne, se retrouvant à la 16e position. Le Français n'a pas été plus loin que le premier virage dans cette course sprint de Formule 2. Pris en sandwich à Sainte-Devote, le pilote ART a été percuter le mur, l'obligeant à abandonner. La voiture de sécurité est intervenue pour deux tours sur le tracé de Monte-Carlo.

À la relance au troisième tour, Barnard a conservé la tête de la course, devant Bortoleto et Hauger. Derrière, Hadjar a également gardé sa position de départ.

Pepe Martí tape le mur dans les S de la piscine

Après six tours, la voiture de sécurité est une nouvelle fois intervenue après l'accident de Pepe Martí (Campos), qui est venu percuter le mur à la sortie des S de la Piscine. La relance a été effectuée au neuvième tour de manière très calme. Cependant, la course a une nouvelle fois été interrompue avec une voiture de sécurité virtuelle au onzième tour, en raison d'un bout d'aileron au milieu de la piste.

À la mi-course, le classement a très peu évolué, mis à part Richard Verschoor qui s'est retrouvé en queue de peloton après s'être arrêté pour remplacer son aileron. Oliver Bearman (Prema) a également abîmé son aileron avant dans le dernier virage, mais cela n'a pas perturbé le pilote britannique qui a continué à se montrer rapide. Après 20 tours, Barnard a augmenté son avance à plus de deux secondes sur son poursuivant, Gabriel Bortoleto.

Victime d'une coupure moteur au 21e tour, Bearman a perdu quelques places, se retrouvant à la 14e position. Alors que Barnard augmentait son avance à trois secondes, Bortoleto subissait la pression de Hauger, ce dernier se plaignant des manœuvres de son adversaire.

Zane Maloney immobilisé à la Rascasse

Au 24e tour, Zane Maloney, surpris, est venu percuter la voiture devant lui au virage de la Rascasse. Le pilote Rodin a lui-même été percuté par la monoplace derrière lui, l'envoyant en tête-à-queue et se retrouvant en sens inverse. Immobilisé au milieu de la piste, le drapeau rouge a été agité et la course interrompue.

Un départ lancé a été donné quelques minutes plus tard pour effectuer les cinq derniers tours de cette course sprint. La relance s'est une nouvelle fois déroulée sans incident, Barnard se mettant à l'abri dès les premiers virages avec deux secondes d'avance. Sans évènements majeurs en fin de course, Taylor Barnard est venu s'imposer pour la première fois cette saison à Monaco, le pilote britannique remportant ses premiers points de la saison. Il devance Bortoleto et Hauger. Hadjar termine là où il avait débuté, à la huitième place.

Monaco F2 2024 - Course Sprint