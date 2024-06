Bearman s'impose en sprint en Autriche, pas de points pour les Français

Après l'Espagne la semaine dernière, la Formule 2 enchaîne un deuxième week-end consécutif en Autriche, avant de se rendre à Silverstone dès la semaine prochaine. Vainqueur de la course sprint à Barcelone, Victor Martins (ART) s'élance de la 13e place pour le sprint autrichien. Isack Hadjar, septième des qualifications, part de la quatrième place, en raison de l'habituelle grille inversée. Le pilote Campos s'est montré le plus rapide en ce début de week-end mais une casse moteur est venue anéantir ses chances de pole position.

Pour cette course sprint, c'est Kush Maini (Invicta) qui s'élance de la pole position, devant Oliver Bearman (Prema) et Pepe Martí (Campos)

Oliver Bearman prend les commandes

Au premier virage, c'est Oliver Bearman qui a pris la tête de la course avec déjà une certaine avance à l'issue du premier tour. Pepe Martí a pris la seconde place après avoir été pris en sandwich par Maini et Barnard au virage 3, des bouts d'aileron s'échappant de sa monoplace. Le départ a été compliqué pour Isack Hadjar qui a perdu cinq places pour pointer à la 12e position à l'issue des deux premiers tours, devant Victor Martins.

Après dix tours, Bearman, qui s'était échappé à plus de deux secondes en début de course, a vu Martí revenir à moins d'une seconde. Ce dernier, pilotant avec l'aileron avant endommagé, était menacé par Maini et Paul Aron (Hitech), auteur du meilleur tour. À un peu plus d'une seconde, Gabriel Bortoleto (Invicta) a réussi à créer un écart de plus de deux secondes entre les cinq premiers et le reste du plateau.

Paul Aron monte sur le podium

À la mi-course, les écarts se sont figés entre les cinq premiers pilotes, chacun à moins d'une seconde de la voiture devant. Dans cette course sprint, c'est Taylor Barnard qui s'est retrouvé le plus en difficulté. Parti cinquième, le pilote PHM a reculé jusqu'au 11e rang, devant les deux français.

Au 22e tour, alors que Martí continuait de menacer Bearman pour la première place, Paul Aron montait sur le podium en prenant le meilleur sur Maini dans le virage 3. C'est ensuite Bortoleto qui s'est défait de son coéquipier, Maini reculant au cinquième rang.

Alors qu'Isack Hadjar butait sur Barnard, en difficulté, Victor Martins en a profité pour dépasser son compatriote et prendre la 12e place. Le pilote ART s'est débarrassé du pilote PHM un tour plus tard pour la 11e place.

À moins d'une seconde pendant une bonne partie de la course, Pepe Martí n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Bearman, ce dernier remportant la course sprint. Paul Aron est venu compléter le podium, juste devant Bortoleto. Victor Martins parvient à faire son entrée dans le top dix lors du dernier tour après un tête-à-queue de Franco Colapinto (MP) tandis qu'Isack Hadjar se contentera de la 13e place.

Autriche F2 2024 - Course Sprint