La FIA dévoile la nouvelle F2 qui débutera en 2027

À partir de la saison prochaine, les pilotes du championnat de Formule 2 évolueront avec une nouvelle monture. Pas de révolution, mais une évolution dans la continuité de la génération actuelle.

La F2 2027 conservera le châssis Dallara de 2026 afin de maîtriser les coûts. Elle bénéficiera en revanche d'ailerons avant et arrière redessinés, avec pour objectif d'améliorer les possibilités de suivre une autre monoplace et de favoriser les courses en peloton. Son design s'inspire également davantage de la philosophie stylistique des Formule 1 actuelles.

La monoplace sera toujours propulsée par le moteur V6 3,4 litres turbo Mecachrome, développant 620 ch à 8750 tr/min et 570 Nm de couple à 6000 tr/min. Ce bloc continuera de fonctionner avec le carburant durable fourni par Aramco. Pirelli restera de son côté le manufacturier unique de pneus.

La principale nouveauté technique concerne l'installation d'un démarreur embarqué. Associé à une évolution de la boîte de vitesses développée par Hewland, ce système permettra notamment aux pilotes de redémarrer leur voiture après un tête-à-queue ou un calage en piste, simplifiant également les opérations pour les équipes.

Les spécifications introduites par la FIA en 2024 concernant le freinage, l'effort au volant et l'ergonomie du cockpit seront conservées. Les systèmes électroniques et hydrauliques Marelli resteront également inchangés.

La monoplace de F2 pour 2027-2029. Photo de: FIA

La F2 2027 a effectué ses premiers tours de roue en juin dernier à Barcelone et a depuis suivi un important programme de développement avec Dallara, comprenant notamment des essais en soufflerie et des tests aérodynamiques.

Les premières pièces destinées aux équipes seront livrées en décembre 2026, puis en janvier 2027. La nouvelle monoplace fera donc ses débuts en compétition au début de la saison prochaine.

"La Formule 2 est l'ultime terrain de formation pour la nouvelle génération de pilotes de Formule 1, où les meilleurs jeunes talents s'affrontent roue contre roue et développent les compétences nécessaires pour atteindre le sommet du sport automobile", rappelle Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"Cette nouvelle voiture constitue une nouvelle étape importante, en combinant innovation, sécurité et courses plus disputées, tout en préservant l'égalité des chances qui permet aux pilotes de démontrer leurs qualités."

"Je tiens à remercier Mohammed Ben Sulayem et la FIA, Bruno Michel et son équipe, ainsi que tous les partenaires techniques et les équipes dont la collaboration a rendu ce projet possible."

"Nous avons hâte de voir cette voiture en piste et de suivre cette génération talentueuse écrire sa propre histoire, alors qu'elle se battra pour avoir l'opportunité de laisser sa marque en Formule 1."