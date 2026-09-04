Blessé après l'accident du Paraguay, Johnson n'épaulera pas Katsuta au Chili

Le très gros accident de Takamoto Katsuta et Aaron Johnston au Rallye du Paraguay a plus de conséquences que ce que l'on imaginait dans un premier temps.

Lors de la dernière étape, la Toyota de Katsuta et Johnston a glissé sur deux roues et a fait une série de tonneaux, avant de percuter un poteau, qui s'est immédiatement écroulé. Les deux hommes ont pu sortir seuls de leur voiture et ont rapidement pu donner des nouvelles rassurantes.

Des examens passés par Aaron Johnston cette semaine ont néanmoins révélé une fracture au niveau d'une clavicule. Le Britannique ne pourra pas assumer son rôle de copilote au Rallye du Chili, dans à peine une semaine.

"À la suite d'examens complémentaires quand il est rentré chez lui, une fracture de la clavicule a été décelée chez Aaron", a annoncé Toyota. "En conséquence, il va manquer le rallye du Chili afin de disposer de plus de temps pour sa convalescence, avant son retour à la compétition. Nous souhaitons une convalescence rapide à Aaron et nous avons hâte de l'accueillir de nouveau à sa place de copilote."

Pour remplacer Aaron Johnston aux côtés de Takamoto Katsuta, Toyota a opté pour une solution interne en mobilisant James Fulton, habituellement copilote de Yuki Yamamoto, engagé en WRC2. Fulton était le copilote du regretté Craig Breen, et il a également épaulé Kris Meeke et Josh McErlean par le passé.

"J'ai besoin d'un peu de temps pour récupérer et je ne pourrai pas m'asseoir à côté de Taka-San au Chili", a écrit Johnston sur Instagram, en remerciant son "bon ami" James Fulton d'assurer l'intérim. "Je serai bien sûr là pour lui apporter toute l'aide et le soutien dont il aura besoin pour profiter d'un rallye en toute sécurité et couronné de succès."

"Je suis impatient de faire mon retour très rapidement et, en attendant, je tiens à remercier tout le monde pour les messages de soutien que j'ai reçus depuis dimanche dernier."

Katsuta se prépare à un rallye sans son copilote attitré. "Je tiens à souhaiter une convalescence rapide à Aaron et je suis reconnaissant envers James et l'équipe pour leur soutien et pour avoir permis que nous roulions ensemble au Chili", a déclaré le Japonais.

Yamamoto sera également présent au Chili, avec Tupi Luhtinen à ses côtés dans la Toyota Yaris Rally2.