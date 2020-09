Jüri Vips assurera le remplacement de Sean Gelael chez DAMS

Membre du giron Red Bull, Jüri Vips a été choisi pour remplacer Sean Gelael chez DAMS lors des prochains meetings de Formule 2. Il fera équipe avec Dan Ticktum à partir du rendez-vous de Spa-Francorchamps, prenant la place du pilote indonésien qui s'est blessé la semaine dernière à Barcelone. Vips participera également aux épreuves de Monza et du Mugello, échéances après lesquelles Gelael espère être rétabli.

Lire aussi : Blessé, Gelael est forfait pour les 8 prochaines courses de F2

L'an dernier, Vips courait en FIA F3, où il a remporté trois courses et terminé quatrième du championnat. Il a également pris la deuxième place du Grand Prix de Macao, où il avait signé la pole position. Red Bull l'avait envoyé en Super Formula pour 2020 plutôt qu'en F2, mais la pandémie de COVID-19 a bouleversé son programme et l'a contraint à participer aux premières manches du championnat Formula Regional European Series pour patienter. Les restrictions en vigueur l'empêchent en effet de se rendre au Japon pour la manche d'ouverture de la Super Formula à Motegi, la semaine prochaine.

"Je suis enchanté de rejoindre DAMS", assure le pilote estonien, âgé de 20 ans. "Ce sera difficile car nous sommes déjà à la mi-saison, mais je ferai le maximum pour permettre à l’équipe d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Je suis impatient de commencer à travailler avec Dan et je suis certain qu’il m’aidera à prendre mes marques. Notre objectif sera de marquer le maximum de points au championnat."

Sean Gelael s'est fracturé la vertèbre D4 samedi dernier lors de la Course Principale du week-end à Barcelone. Son indisponibilité est actuellement évaluée à six semaines mais il ne devrait pas conserver de séquelles de cet accident.

"Il est toujours difficile pour une équipe de changer un pilote en cours de saison, notamment suite à un tel incident", soulignent Grégory et Olivier Driot, copropriétaires de l'écurie française. "La situation n’est pas facile car Sean est bien intégré à DAMS et très proche de tous les membres de notre équipe. Néanmoins nous devons continuer d’avancer et nous assurer que Dan a un bon équipier pour les courses à venir. Nous sommes ravis d’accueillir Jüri Vips, c’est un pilote talentueux et très rapide comme il a su le démontrer tout au long de sa carrière. Le meeting de Spa sera plus une séance d’essais qu’un meeting de course car il n’a jamais roulé en F2. L’équipe technique et Dan vont tout faire pour l’aider et nous espérons bien débuter la deuxième moitié de la saison."