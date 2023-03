Martins laisse échapper la victoire, Vesti en profite

Charger le lecteur audio

Deux Courses Principales, deux abandons pour Victor Martins. Le bilan comptable commence à être lourd pour un rookie français qui affiche pourtant une rapidité remarquable jusqu'à présent.

Martins avait signé une pole position dominatrice ce vendredi, avec sept dixièmes d'avance sur Oliver Bearman, mais comme deux semaines plus tôt à Bahreïn, il s'est mis en difficulté avec un envol manqué. Cette fois, cela ne lui a coûté qu'une place, au profit de Bearman, alors que l'ensemble des leaders avait adopté la stratégie supertendres/mediums.

La hiérarchie n'a pas énormément évolué aux avant-postes, y compris lors des arrêts au stand, et c'est au dixième tour que Martins a tenté de s'attaquer à Bearman. Le protégé d'Alpine a lancé l'assaut par l'extérieur au virage 1 et était légèrement devant à la corde lorsque son comparse de Ferrari l'a tassé et contraint à couper le virage. Martins s'est résolu à rendre la tête à son adversaire avant de la récupérer pour de bon au même endroit dans la boucle suivante.

En difficulté, Bearman allait rétrograder au classement avant de partir en tête-à-queue, ce qui allait lui faire perdre un temps précieux. C'est finalement Frederik Vesti qui allait mener la danse pour Prema : sixième sur la grille de départ, le poulain de Mercedes avait gagné deux places à l'extinction des feux avant de se défaire de Jack Doohan.

Vesti a profité du dépassement de Martins sur Bearman pour doubler son coéquipier avant d'imposer une intense pression au Français... qui est parti en tête-à-queue à son tour, et a été contraint à l'abandon.

Après un week-end vierge à Bahreïn, Vesti a ainsi remporté sa première Course Principale en Formule 2 devant un Jack Doohan discret mais efficace, qui a marqué de gros points avec la deuxième place. Jehan Daruvala les a rejoints sur le podium, tandis que le top 10 était complété par Iwasa, Hauger, Verschoor, Fittipaldi, Leclerc (leader des pilotes sur la stratégie alternative), Hadjar et Bearman.

Placé dans le top 8 en début d'épreuve, Théo Pourchaire a connu une course à oublier, dépassé à plusieurs reprises par ses adversaires et 13e à l'arrivée. Le Français reste deuxième du championnat derrière Ralph Boschung, mais ça se resserre derrière lui.

À noter que Prema fait l'objet d'une enquête des commissaires concernant la procédure des arrêts au stand. La victoire de Vesti pourrait donc être remise en question.

Djeddah - Course Principale