Victor Martins remporte la course sprint à Barcelone

Après une petite parenthèse américaine au Canada, la Formule 2 fait son retour un mois après la dernière manche à Monaco. Vendredi, le week-end a débuté par la séance de qualifications qui a vu Paul Aron réaliser la pole position. Le pilote estonien, rookie et leader du championnat, a devancé Jak Crawford et Franco Colapinto. Qualifié onzième, Isack Hadjar s'élance dixième en course sprint en raison de la pénalité de Joshua Dürksen, tandis que Victor Martins, neuvième, part de la deuxième place ce samedi, en raison de la traditionnelle grille inversée.

Victor Martins s'envole au départ

Deuxième derrière Kush Maini (Invicta) sur la première ligne de la grille, Victor Martins (ART) a pris le meilleur départ possible en s'emparant de la première place dès les premiers mètres de la course. Le poleman, quant à lui, a perdu cinq places au départ avant d'en récupérer deux au début du second tour. Derrière, Isack Hadjar (Campos) a gagné deux positions, pointant à la huitième place à l'issue des deux premières boucles.

Pilote le plus rapide dans les premiers tours, Ritomo Miyata (Rodin) s'est montré très menaçant dans les rétroviseurs de Victor Martins. Les deux hommes se sont échappés du reste du groupe à plus de deux secondes. Après sept tours, le pilote français est passé au-delà de la seconde d'avance sur Miyata, l'éjectant de sa zone DRS.

Son compatriote, Isack Hadjar, s'est retrouvé bloqué derrière Andrea Kimi Antonelli (Prema). Tentant une manœuvre au bout de la ligne droite des stands, sans succès, le Français s'est plaint d'un décalage trop tardif du jeune pilote italien. Le coéquipier de ce dernier, Oliver Bearman, a vécu dix premiers tours très compliqués, se retrouvant en dernière position, avant d'abandonner quelques tours plus tard.

Victor Martins tout en gestion

Après plusieurs tentatives, Isack Hadjar est parvenu à se défaire du pilote Prema suite à un gros freinage dans le premier virage lors du 12e tour. Antonelli s'est également fait surprendre par Jak Crawford qui a pris le meilleur dans le virage quatre. À la mi-course, Victor Martins comptait toujours un peu plus d'une seconde d'avance sur Ritomo Miyata, un écart augmentant à plus de deux secondes au début du 17e tour.

Au 20e tour, alors qu'Hadjar perdait sa septième place au profit de Jak Crawford, Kimi Antonelli reculait au dixième rang après une manœuvre de Dennis Hauger (MP). Dans cette course sprint, beaucoup de pilotes ont été sanctionnés pour avoir dépassé les limites de la piste, dont Ritomo Miyata.

À l'issue des 26 tours de course, Victor Martins est passé sous le drapeau à damier en première position, à plus de quatre secondes de son poursuivant. Le Français remporte sa seconde victoire en Formule 2 en devançant Kush Maini et Juan Manuel Correa, Ritomo Miyata ayant été pénalisé en raison des limites de piste. Isack Hadjar a franchi la ligne d'arrivée à la septième place.

Barcelone F2 2024 - Course Sprint