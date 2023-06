Vesti triomphe devant Pourchaire et Martins

La grille inversée avait donné un ordre de départ inhabituel pour cette Course Sprint à Barcelone, avec Amaury Cordeel en pole poition devant Jak Crawford, Frederik Vesti, Victor Martins et Dennis Hauger. En raison de conditions très humides, c'est par un départ lancé qu'a commencé l'épreuve, et dès le premier virage, Vesti a fait l'extérieur à Crawford avec une touchette à la clé – l'Américain allait être contraint à l'abandon. Au virage 5, un contact entre Théo Pourchaire et Ayumu Iwasa a fait perdre plusieurs places au pilote DAMS.

C'est dès le deuxième tour que Vesti a pris la tête aux dépens de Cordeel, sorti large au virage 10. Martins lui a emboîté le pas au quatrième tour, mais accusait déjà trois secondes de retard sur Vesti. Cordeel est finalement parti à la faute au 12e tour, sortant dans les graviers au virage 7 et rétrogradant de la troisième à la sixième place. Ainsi, à la mi-course, Vesti menait avec cinq secondes d'avance sur Martins, 18 sur Hauger et 21 sur Pourchaire, qui avait fait l'extérieur à Doohan au virage 12.

Au 17e des 26 tours au programme, certains pilotes ont tenté de chausser des pneus slicks sur une piste séchante, sans grand succès initialement, mais au 19e tour, Jehan Daruvala était le plus rapide en piste. Avec sept boucles restant à parcourir, la perte de temps d'un arrêt au stand pouvait-elle être compensée par un passage en slicks ?

C'est alors que Juan Manuel Correa s'est immobilisé dans les graviers, provoquant une neutralisation par la voiture de sécurité virtuelle, puis du Safety Car. Pourchaire notamment en a profité pour changer de pneus sous VSC, comme l'ont fait la majorité des pilotes sous SC. Vesti a conservé la tête devant Martins, Hauger, Pourchaire et Doohan.

Le drapeau vert a été agité pour les trois derniers tours, et Pourchaire a fait feu de tout bois en dépassant Hauger et Martins en l'espace de quatre virages ! Vesti, en revanche, était intouchable, et s'est imposé devant les deux pilotes français. Hauger s'est classé quatrième devant Doohan, Verschoor, Bearman et Iwasa.

C'est Cordeel qui a initialement franchi la ligne d'arrivée au huitième rang, mais il avait reçu une pénalité de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste et ne l'a pas purgée correctement lors de son arrêt au stand, ce qui lui a valu une sanction supplémentaire. À noter que Roy Nissany et Jehan Daruvala se sont accrochés au virage 10 dans le dernier tour.

Au championnat des pilotes, Vesti reste leader avec 99 points devant Pourchaire (93), Iwasa (70) et Hauger (53).

Barcelone - Course Sprint