Victoire miracle pour O'Sullivan, Hadjar à nouveau sur le podium

Après un abandon dès le premier virage pour Victor Martins et une huitième place pour Isack Hadjar en course sprint samedi, les Français ont de grandes chances de victoires ce dimanche lors de la course principale du Grand Prix de Monaco. En effet, les pilotes ART et Campos s'élancent respectivement, aux deuxième et troisième places de la grille de départ, la pole position revenant au pilote Trident, Richard Verschoor.

Départ catastrophique pour Martins

Parti deuxième sur la grille, Victor Martins, comme la veille, est resté scotché sur sa ligne. Il se retrouve à la 14e place. Cela profite à Isack Hadjar qui récupère la seconde position, derrière Verschoor. Oliver Bearman, septième, est le pilote qui a le plus gagné au départ en prenant cinq places. Le pilote DAMS, Jak Crawford, a été contraint d'abandonner dès les premiers virages.

Après cinq tours, les monoplaces se sont neutralisées, chaque pilote se retrouvant plus ou moins à une seconde de la voiture de devant. Isack Hadjar est parvenu à rester sous la seconde derrière la Trident de Verschoor. Dans ce début de course, c'est Paul Aron qui s'est montré le plus rapide à la troisième place en prenant le point du meilleur tour.

Au huitième tour, c'est Amaury Cordeel qui a été contraint d'abandonner, une nouvelle fois après Imola. Quelques tours plus tard, le leader Richard Verschoor a haussé son rythme en enchaînant les meilleurs tours sur le tracé de Monte-Carlo, augmentant son avance sur Hadjar au-delà de la seconde. Cependant, c'est Kimi Antonelli, cinquième, qui a eu le dernier mot en se montrant le plus rapide dans la Principauté.

Isack Hadjar leader virtuel à la sortie des stands

À la mi-course, Richard Verschoor a été victime d'un léger problème mécanique, perdant trois secondes sur Hadjar. Le Français est donc revenu à une seconde du leader, suivi de très près par Paul Aron. Dans le même temps, c'est ce dernier qui s'est arrêté en premier parmi les leaders, suivi d'Antonelli, le pilote Prema se faisant piéger par son coéquipier à la sortie. Un tour plus tard, c'est Isack Hadjar qui est passé par les stands, ressortant à la même position .

Après l'arrêt de Verschoor, Isack Hadjar a pris le meilleur sur le Néerlandais un tour plus tard. Ce dernier, clairement en difficulté, a vu Aron puis Bearman le dépasser. Le poleman a été contraint de se retirer de la course quelques tours plus tard en raison d'un problème mécanique. Le Français a donc pris virtuellement la tête de la course, huit pilotes ne s'étant toujours pas arrêtés.

Une stratégie payante pour O'Sullivan

Alors que O'Sullivan était le dernier pilote à ne pas s'être arrêté, une voiture de sécurité virtuelle est intervenue à trois tours du terme, permettant au pilote ART de ressortir des stands en tête, juste devant Hadjar. Sans solution, Hadjar n'a pas réussi à prendre le meilleur, terminant une nouvelle fois sur le podium et laissant la victoire à O'Sullivan. Le podium est complété par Paul Aron et Martins termine neuvième.

Un résultat tout de même très important pour Isack Hadjar dans la lutte pour le championnat puisque le pilote Campos prend la seconde place, derrière Paul Aron. Zane Maloney, dixième et leader du championnat avant ce week-end, n'a pris qu'un seul point ce dimanche.

Monaco F2 2024 - Course Principale