Cassidy ressent de l'injustice après sa pénalité à New York

Drôle de week-end pour Nick Cassidy à New York ! Après avoir si longtemps tourné autour, le Néo-Zélandais a décroché samedi sa première victoire en Formule E, en partant depuis la pole et après un crash, provoqué par un violent aquaplaning qui a également piégé ses poursuivants. Le drapeau rouge salvateur, sans relance de l'épreuve, a entériné le classement au tour précédent l'accident, confirmant la victoire du pilote de l'équipe Envision.

Une sortie de piste qui a toutefois eu de sérieuses répercussions le lendemain. Décidément intouchable sur le circuit américain, Cassidy a de nouveau signé la pole position lors de la deuxième séance de qualifications. Fin du rêve. Car une très lourde pénalité (30 places auxquelles se sont ajoutées un drive-through) l'a condamné à partir en fond de grille et à n'être qu'un spectateur impuissant du deuxième E-Prix. Cette sanction était automatique puisque la monoplace a dû être entièrement réparée dans la nuit de samedi à dimanche. Perversité du règlement, l'énorme boulot abattu par les mécaniciens et salué par le pilote n'a donc pas été récompensé sportivement.

"Je ne suis pas d'accord avec la pénalité", confie Cassidy à Motorsport.com. "Si on change de batterie par sa propre faute, on a une pénalité. Mais je me suis retrouvé dans le mur, de face, et j'ai été heurté par deux autres voitures sans que ce soit de ma faute, ce qui a endommagé ma batterie, et j'ai été pénalisé pour ça. Et parmi ces deux autres voitures, une a terminé sur le podium [dimanche], donc ça craint, vraiment."

"Et puis histoire d'aggraver les choses, ma voiture était incroyable aujourd'hui, j'étais tellement rapide. On ne vit pas toujours un week-end comme ça en Formule E, les pilotes sont vraiment de haut niveau et la hiérarchie change d'une semaine à l'autre, parfois parce que le circuit vous convient, parfois non. Et avoir une voiture comme celle que j'avais aujourd'hui sans pouvoir prendre le départ de là où j'aurais dû, c'est assez frustrant."

Malgré la pénalité, Envision et Cassidy ont abordé la deuxième journée comme si de rien n'était, y compris en course. Une manière de pouvoir comparer directement le rythme du pilote néo-zélandais à celui du vainqueur, António Félix da Costa, qu'il avait battu dans le duel final pour la pole position.

"Je suis super fier et super heureux de ce week-end", assure Cassidy. "Signer deux pole positions comme on l'a fait, gérer la première course comme on l'a fait avant la pluie, avec ce qui allait être une victoire facile. Et puis notre rythme aujourd'hui [dimanche] était incroyable. On a pris les choses au sérieux : on n'a pas essayé d'économiser de l'énergie, on voulait voir quel était notre rythme par rapport à Da Costa car il était dans l'air propre et moi aussi. Et j'avais une vitesse incroyable dans la course d'aujourd'hui, donc c'est vraiment chouette à voir, et à montrer. Ça donne de la confiance à tout le monde aussi avant Londres."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge