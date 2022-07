La pole pour rien de Cassidy, les favoris souffrent

Charger le lecteur audio

Groupe A

Cette fois-ci, météo clémente et pas d'averse attendue sur New York, au lendemain d'un samedi pour le moins agité. Pénalisé hier après la course, Edoardo Mortara a connu de nouveaux déboires, d'ordre technique, qui l'ont privé de signer le moindre tour chrono et le condamnent à un départ en fond de grille. Le mauvais week-end de Jean-Éric Vergne s'est également poursuivi puisque le Français a tapé le mur et terminé seulement huitième du groupe.

Un groupe dominé en 1'09"566 par le repenti Sérgio Sette Câmara, qui s'était crashé la veille. Le Brésilien a devancé Nick Cassidy, Nyck de Vries et Alexander Sims.

Éliminés : Askew, Frijns, Wehrlein, Vergne, Rowland, Bird, Mortara

Groupe B

Dans le groupe B, où les débats se sont déroulés sans incident, les deux autres prétendants au titres n'ont pas gâché l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale. Auteur du meilleur temps, Lucas di Grassi a confirmé son état de forme avec un passage en 1'09"371, mais ce chrono a été annulé pour une infraction concernant le temps passé dans les stands. C'est donc Mitch Evans qui s'est qualifié en devançant António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne et André Lotterer.

Éliminés : Lotterer, Dennis, Giovinazzi, Buemi, Günther, Ticktum, Di Grassi, Turvey.

Phase finale

Le premier quart de finale s'est déroulé entre Lotterer et Sette Câmara, le pilote Porsche s'imposant pour quelques millièmes après avoir été repêché grâce à la sanction touchant Lucas di Grassi dans le groupe B. Stoffel Vandoorne, deuxième du championnat, a retrouvé Nick Cassidy, qu'il avait affronté la veille pour la pole position. Et le Néo-Zélandais a encore eu le dernier mot ! Entre Nyck de Vries et António Félix da Costa, le duel des deux derniers champions a tourné à l'avantage du Portugais. Dans le dernier duel, Mitch Evans n'est pas parvenu à prendre le dessus sur Alexander Sims, le pilote Jaguar se faisant éliminer pour six millièmes de seconde.

Dans la première demi-finale, André Lotterer a payé le prix d'une trop grosse attaque, ce qui a profité à Nick Cassidy pour accéder une deuxième fois consécutive à la finale. Le duel suivant a mis aux prises Alexander Sims et António Félix da Costa, le pilote DS Techeetah parvenant à décrocher son ticket pour la finale. Une dernière opposition qui a vu Nick Cassidy se montrer intraitable : après la pole et la victoire la veille, le pilote Envision a remis le couvert en devançant son dernier adversaire d'un peu plus d'un dixième. C'est la quatrième pole position de sa carrière en Formule E.

Malheureusement pour le pilote Envision, il ne pourra pas profiter de cette pole, abandonnée à António Félix da Costa en raison d'une pénalité de 30 places consécutives aux nombreuses réparations effectuées sur sa monoplace. Il a notamment fallu remplacer les batteries ainsi que le refroidissement après le crash subi en course samedi.

E-Prix de New York II - Grille de départ