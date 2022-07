Pénalisé, Mortara perd de l'avance au championnat

Charger le lecteur audio

Cinquième du premier E-Prix de New York samedi soir, Edoardo Mortara pensait certainement avoir fait le plus dur en limitant la casse au classement du championnat. Le leader du classement général a toutefois perdu le bénéfice de cette position après avoir reçu une pénalité.

Quand l'averse est devenue violente et a rendu les conditions de piste impraticables, la direction de course a d'abord déployé un Full Course Yellow. Celui-ci a été bref puisque l'accident impliquant plusieurs pilotes au virage 6 a ensuite précipité un drapeau rouge, qui a mis définitivement un terme à l'épreuve. Néanmoins, durant cette courte neutralisation, Edoardo Mortara a dépassé la vitesse maximum autorisée.

Conséquence de cette infraction, le pilote suisse a été pénalisé de cinq secondes, le faisant chuter de la cinquième à la neuvième place de l'épreuve. Car Jake Dennis a lui aussi été sanctionné pour les mêmes raisons, passant du huitième au dixième rang. Mitch Evans a subi le même sort mais le pilote Jaguar avait de toute manière terminé hors du top 10.

Pour Edoardo Mortara, la donne change puisqu'il n'empoche finalement que trois points (dont celui du meilleur tour en course), contre 13 initialement. Au championnat, et avant le deuxième E-Prix de New York disputé ce dimanche, le pilote Venturi voit donc son avance sur Stoffel Vandoorne se réduire à seulement cinq unités (142 contre 137). Jean-Éric Vergne est troisième avec 128 points, Mitch Evans quatrième avec 124.

D'autres pénalités sont tombées à l'issue de la course puisqu'André Lotterer a écopé de dix secondes pour avoir provoqué un accrochage avec António Félix da Costa, ce qui a entraîné une crevaison puis l'abandon du pilote portugais. Oliver Askew a été puni d'un drive-through (converti en 21 secondes de pénalité) pour ne pas avoir activé ses deux modes attaque.

Au classement des équipes, Venturi est en tête avec 226 points, 12 longueurs devant Mercedes et 23 devant DS Techeetah. Jaguar est décroché au quatrième rang, avec 161 unités au compteur. L'équipe NIO 333 ferme toujours la marche avec seulement sept points inscrits depuis le début de la saison.