Championnat - Sam Bird et Jaguar prennent le pouvoir

Jaguar n'a remporté aucune des deux courses de l'E-Prix de Rome ce week-end, mais l'équipe britannique a impressionné par son rythme constant. Surtout, les résultats glanés, s'ajoutant à la victoire décrochée par Sam Bird en Arabie saoudite fin février, permettent au constructeur de faire la bonne opération dans les deux championnats.

Entre la deuxième place de Bird samedi, derrière Jean-Éric Vergne, et le podium de Mitch Evans confirmé dimanche par une sixième place, la moisson de points est intéressante pour Jaguar. Même s'il est passé à côté de sa deuxième course, soldée par un accrochage dans le dernier tour et un abandon après un freinage trop optimiste, Bird quitte Rome avec le costume de leader du championnat devant son coéquipier. Les écarts restent toutefois serrés puisque les sept premiers se tiennent 13 points. Avec leurs succès respectifs, Vergne et Stoffel Vandoorne remontent notamment au sein de ce classement.

Chez les équipes, Jaguar a pris un avantage plus précis sur Mercedes, avec 17 points qui séparent les deux constructeurs. DS Techeetah occupe la troisième position d'un classement dans lequel tout le monde a désormais ouvert son compteur, puisque BMW Andretti a inscrit ce week-end ses premiers points.

Le prochain rendez-vous de la Formule E est fixé dans deux semaines, à Valence, avec de nouveau une double manche dans le même week-end.

Classement Pilotes

Classement Équipes