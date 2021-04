Championnat - De Vries prend les devants, mais c'est ultra serré

Une fin de course apocalyptique samedi face au casse-tête de la gestion de l'énergie, puis une séance qualificative sur piste séchante dimanche : il n'en fallait pas davantage pour que l'E-Prix de Valence soit le théâtre de résultats surprenants. Lors de la première épreuve, ce fut la remontée de Nico Müller et de Stoffel Vandoorne dans le top 3 en partant 22e et 24e respectivement ; lors de la seconde, ce fut le podium monopolisé par trois pilotes qui n'avaient pas fait mieux que huitième cette saison, à savoir Jake Dennis, André Lotterer et Alex Lynn.

Après six des quinze courses de cette septième saison du Championnat du monde de Formule E, Nyck de Vries est en tête, mais avec 57 points au compteur, il a inscrit moins de dix unités par course en moyenne ; personne n'a jamais remporté le titre à un tel rythme. En parallèle, 23 des 24 pilotes ont déjà plus de dix points à leur actif ; l'an passé, ils étaient nombreux à ne jamais avoir atteint ce total. C'est dire à quel point le gâteau est actuellement partagé d'une manière plus équitable que jamais. Nous en sommes déjà à six polemen différents, cinq vainqueurs, 14 pilotes montés sur le podium, 21 concurrents entrés dans le top 5... et ce n'est que le début !

De Vries et son coéquipier Stoffel Vandoorne offrent pour l'heure un doublé à Mercedes au classement général, mais il convient de rappeler qu'il reste 270 points à marquer, et que dès la prochaine course à Monaco, les 11 premiers pilotes du classement seront en mesure de se hisser au sommet. Le pilote cannois Norman Nato, 23e, pourrait même mathématiquement se propulser à la cinquième place lors de sa course à domicile en empochant les 30 unités disponibles – un point pour le meilleur temps de la phase de groupes des qualifications, trois pour la pole position, 25 pour la victoire et un pour le meilleur tour en course.

Championnat des pilotes

Championnat des équipes