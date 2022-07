Félix da Costa en pole à Marrakech, Vergne en deuxième ligne

Charger le lecteur audio

La pandémie de coronavirus avait écarté le Maroc du calendrier en 2021, le circuit de Marrakech est de retour cette année pour la cinquième édition de l'E-Prix de Formule E. Edoardo Mortara et Jean-Éric Vergne, deux des prétendants au titre, ont été les plus rapides lors des deux séances d'essais ayant précédé les qualifications.

Groupe A

Les températures étaient douces (20°C dans l'air, 30°C sur la piste) et le ciel dégagé lorsque le premier groupe des qualifications a été envoyé sur le circuit. Les Venturi de Mortara et Lucas di Grassi se sont rapidement emparées des commandes (le Brésilien ayant tourné en 1'18"564) alors que Stoffel Vandoorne, leader du championnat, était exclu du top 4.

Tout s'est joué dans les dernières secondes, toutefois une erreur du Belge dans son ultime tour lui a définitivement fermé les portes de la phase finale. La déception est d'autant plus grande que Vandoorne n'a pu faire mieux que le dernier temps, à plus d'une demi-seconde de la meilleure marque.

Celle-ci a été finalement signée par Mortara en 1'18"386. Nick Cassidy et Oliver Askew ont décroché leur ticket pour l'étape suivante, tout comme Jake Dennis... qui a donc sorti Di Grassi ! À noter qu'André Lotterer, neuvième de la séance, a vu tous ses temps être effacés en raison d'une infraction technique.

Éliminés : Di Grassi, Sette Câmara, Buemi, Frijns, Günther, Vandoorne, Lotterer (temps annulés)

Groupe B

DS Techeetah avait fait le doublé en EL2, l'équipe chinoise a réitéré sa performance dans le groupe B. Vergne (1'18"222), ayant été devancé par son coéquipier António Félix da Costa (1'18"150). Mitch Evans, en lutte pour le titre, s'est également qualifié.

Provisoirement quatrième et menacé par l'élimination, De Vries a amélioré son temps dans sa dernière tentative sans pouvoir gagner une position. Et le Néerlandais a été immédiatement sanctionné puisque Pascal Wehrlein s'est immiscé dans le top 4 et a donc éliminé l'autre pilote Mercedes... Un début de journée très difficile pour la marque à l'étoile.

Éliminés : De Vries, Rowland, Bird, Turvey, Ticktum, Sims, Giovinazzi (temps annulés)

Phase finale

Le premier quart de finale opposait Mortara à Evans. Et bien que le pilote Jaguar soit entré dans les 1'17, ce qui n'a pu être fait dans les phases de groupe, son rival a fait encore mieux ! Mortara s'est qualifié avec quatre dixièmes d'avance. Une erreur de Cassidy dans le deuxième secteur a mené à l'élimination du pilote Envision face à Wehrlein. Vergne n'a ensuite fait qu'une bouchée de Dennis, avec le meilleur temps de la journée en prime (1'16"982). Enfin, Félix da Costa s'est chargé de sortir l'autre pilote Andretti, Askew.

Le duel entre Mortara et Wehrlein dans la première demi-finale a été extrêmement serré, néanmoins le Suisse a su faire la différence dans les derniers virages pour décrocher son ticket pour la finale. La seconde demi-finale s'est résumée à un duel fratricide entre les deux pilotes Techeetah... et Félix da Costa l'a remporté pour 24 millièmes de seconde seulement !

Mortara et Félix da Costa étaient donc en finale, avec la pole position en vue. Le champion de la saison 2019-20 a parfaitement géré son tour et, grâce à un chrono de 1'17"070, s'est adjugé la pole, sa première de la saison, et les trois points qui vont avec.

Le départ de l'E-Prix de Marrakech sera donné ce samedi 2 juillet, à 18h.

E-Prix de Marrakech - Grille de départ