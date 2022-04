Nissan rachète son écurie de Formule E à DAMS

Charger le lecteur audio

Liée à l'écurie DAMS qui évolue actuellement en Formule 2, l'équipe e.dams concourt en Formule E depuis la création du championnat en 2014, initialement baptisée Renault e.dams avant que le constructeur au losange ne cède sa place à la marque sœur Nissan. Renault e.dams a remporté les trois premiers championnats des équipes dans la compétition tout électrique, avant une deuxième place à l'arrivée de Nissan en 2018-19.

Suite à la mort du fondateur de l'écurie Jean-Paul Driot, ses fils Olivier et Grégory ont pris les rênes de DAMS mais ont vendu l'équipe à Charles Pic. Ils sont restés actionnaires majoritaires de la structure de Formule E, mais Nissan leur a désormais racheté ces parts à l'aube de la nouvelle ère Gen3, qui commencera lors de la saison 2022-23.

"Depuis que nous avons commencé avec e.dams en 2018, notre relation était extrêmement bonne ; nous collaborons ensemble et avons eu de grands succès lors des trois à quatre dernières années", déclare Ashwani Gupta, directeur général de Nissan, à Motorsport.com. "Désormais, alors que nous investissons pour la Gen3, nous voulions un contrôle total du moindre point de contact en Formule E, notamment le projet moteur mais aussi l'écurie."

"Ce projet est une pièce maîtresse de Nissan Motor Company. Nous sommes parfaitement prêts et capables de mener l'investissement nécessaire. La R&D reste en France. Cependant, nous avons déjà envoyé de nombreux ingénieurs du Japon en France pour travailler sur ce projet. Désormais, l'équipe japonaise et les équipes françaises travaillent ensemble précisément dans le même but : partager leur savoir-faire."

Dirigeant de l'écurie Nissan e.dams, Tommaso Volpe va devenir son directeur général. Il explique que le rachat par Nissan facilitera la collaboration entre les deux parties : "Nous pouvons créer une synergie totale pour le développement de la voiture également. Pour l'instant, la voiture est développée sur la plateforme de l'Alliance, et l'écurie est une entreprise indépendante. Mais dès que l'équipe sera détenue par Nissan, nous pourrons créer une synergie totale pour toutes les opérations."

"Et si l'on regarde les constructeurs en Formule E, ils ont tendance à avoir le développement de la voiture et l'écurie sous le même toit. Vient un moment où, en tant que constructeur, si l'on est engagé dans la discipline sur le long terme, prendre le contrôle de l'écurie est presque une décision naturelle."

François Sicard, directeur général de DAMS qui travaille sur les projets F2 et FE, va quitter l'équipe dans un avenir plus ou moins proche pour endosser le rôle de directeur sportif à la FIA.