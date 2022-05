Vandoorne regulier, Mortara fait un bond au championnat

Charger le lecteur audio

Le double E-Prix de Berlin a fait bouger les lignes au Championnat du monde de Formule E, dont Stoffel Vandoorne demeure tout de même le leader. Le pilote belge n'a pas gagné dans la capitale allemande mais a fait preuve d'une précieuse régularité en terminant à deux reprises à la troisième place. Il voit toutefois revenir un Edoardo Mortara qui n'est pas passé loin du carton plein, avec une victoire samedi et une deuxième place dimanche. L'écart entre les deux hommes est de 12 points tandis que Jean-Éric Vergne, troisième, pointe à 16 longueurs du leader.

Le week-end allemand coûte cher à Mitch Evans, qui chute au quatrième rang et accuse 28 longueurs de retard. Un constat que peut également dresser Robin Frijns. De nouveau victorieux, Nyck De Vries met fin à un gros passage à vide et remonte au sixième rang, à 46 points tout de même de son coéquipier chez Mercedes.

Au championnat par équipes, Mercedes garde la main avec un compteur qui affiche 176 points, six de plus que son écurie cliente Venturi, revenue dans le match grâce aux grosses performances de Mortara et aux points également glanés par Lucas Di Grassi. DS Techeetah occupe la troisième position, à 39 points de Mercedes. L'équipe Dragon-Penske Autosport n'a toujours pas ouvert son compteur et reste dernière de ce classement.

Championnat Pilotes

Championnat Équipes