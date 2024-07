Wehrlein titré face aux pilotes Jaguar, Rowland vainqueur à Londres

Pascal Wehrlein a permis à Porsche de s'offrir son premier titre en Formule E, alors qu'il a passé la plus grande partie de la course derrière ses rivaux pour la couronne mondiale. Jaguar s'est consolé avec le titre des équipes, Porsche décrochant celui des constructeurs grâce à son association avec Andretti.

Trois pilotes pouvaient encore prétendre au titre avant la course : Wehrlein, qui a pris la tête du championnat avec son succès samedi, Mitch Evans, repoussé à trois points, et Nick Cassidy, qui pointait à sept unités mais revenu à un point d'Evans grâce aux trois points offerts au poleman. Cassidy était en effet le premier à s'immobiliser sur la grille de départ, devant Maximilian Günther et ses deux rivaux pour le titre, Evans et Wehrlein. Robin Frijns et Jean-Éric Vergne se partageaient la troisième ligne.

Au départ, Cassidy a conservé la première place et Evans a pris l'avantage sur Gunther, tandis que Wehrlein est resté quatrième. Un tel résultat permettait à Cassidy de s'offrir le titre. Derrière, Jake Dennis, encore Champion en titre pour quelques minutes, s'est accroché avec Edoardo Mortara, au lendemain d'une course déjà marquée par de nombreux contacts. La voiture de sécurité a fait son entrée en piste, pour une brève intervention.

Au septième tour, Wehrlein a doublé Günther, ce qui a positionné les trois prétendants au titre en tête, avec les deux Néo-Zélandais de Jaguar devant le représentant de Porsche. Un nouvel accrochage, entre Sam Bird et Jehan Daruvala, a provoqué le retour du Safety Car.

Lorsque la course a repris, Cassidy a été le premier des leaders à activer le mode attaque. Evans semblait en mesure de prendre la tête mais il est resté derrière son coéquipier, en respectant une consigne donnée par Jaguar. Cassidy a enclenché son second mode attaque avant même qu'Evans et Wehrlein ne le fassent une première fois. Le passage dans la zone dédiée lui a cette fois fait perdre deux places, au profit d'Evans et Wehrlein.

Les deux nouveaux leaders ont eu un petit contact après la mi-course, alors qu'ils n'avaient toujours activé aucun mode attaque et que tout le plateau continuait à se suivre en formation, le leader roulant à un train de sénateur pour gérer sa consommation d'énergie. Evans faisait tout pour se défendre face à Wehrlein et la direction de course lui a donné un avertissement pour ses mouvements dans les freinages.

Alors que la fin de course approchait, Cassidy a été doublé par Oliver Rowland puis a été percuté par Maximilian Günther, alors qu'il semblait avoir la volonté de rentrer dans la voie des stands. Sa course s'est arrêtée là, mettant fin à ses espoirs de titre.

Evans et Wehrlein ont enfin voulu activé leur premier mode attaque au tour suivant, ce qui a donné la tête à Rowland, qui s'était déjà défait des deux passages dans la zone imposée. Au même moment, la voiture de sécurité a fait son entrée en piste en raison des nombreux débris, et les modes attaque d'Evans et Wehrlein n'ont donc pas été considérés comme activés.

Dès la relance de la course, les deux derniers prétendants au titre sont passés pour de bon dans la zone du mode attaque, et ils ont conservé leurs places. La direction de course a par ailleurs annoncé une enquête sur Rowland, pour un dépassement sur Evans sous régime de voiture de sécurité, puisqu'il l'a fait au moment de son passage dans le mode attaque invalidé. Pour éviter une sanction, Rowland a laissé la tête à Evans et il est resté deuxième, devant Wehrlein.

Lorsqu'Evans et Wehrlein ont voulu activer leur mode attaque pour la deuxième fois, Rowland a récupéré la tête devant eux. Cette situation les plaçait à égalité au championnat, avec un titre attribué à Wehrlein grâce au nombre de victoires... sauf qu'Evans avait manqué le passage dans la zone imposée ! Il a donc dû y passer à nouveau, cédant la deuxième place de la course à Wehrlein, dans une situation encore plus favorable pour le titre.

Rowland a conservé la tête jusqu'à l'arrivée, devant Wehrlein. L'ancien pilote de F1 a ainsi préservé son avance au championnat pour conclure la saison sept points devant Evans, troisième de la course. Jaguar a décroché le titre des équipes et Porsche celui des constructeurs, auquel Andretti a aussi contribué.

Sébastien Buemi a pris la quatrième place de la course devant Antonio Félix da Costa, auteur d'une belle remontée depuis la dixième place sur la grille. Vergne s'est classé au sixième rang devant Nico Müller, Frijns, Stoffel Vandoorne et Lucas di Grassi.

E-Prix de Londres II 2024 de Formule E