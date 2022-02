Bottas doit finalement renoncer à la Race of Champions

Charger le lecteur audio

Engagé depuis plusieurs mois pour la Race of Champion 2022 qui se tient ce week-end sur la neige et la glace de Suède, Valtteri Bottas a finalement dû renoncer à sa participation. Le Finlandais, double vice-Champion du monde de F1 avec Mercedes et qui courra cette saison pour Alfa Romeo, s'est ainsi retiré à la dernière minute en raison d'engagements liés à sa nouvelle écurie, alors qu'il était déjà sur place.

"J'étais vraiment impatient de participer pour la première fois à la Race of Champions, mais malheureusement, j'ai des obligations de dernière minute avec ma nouvelle équipe qui prépare la prochaine saison de F1, ce qui signifie que je ne peux pas participer à la ROC ce week-end comme prévu", a expliqué Bottas. "Je suis vraiment désolé pour cela, mais j'ai déjà confirmé ma participation à la Race of Champions de l'année prochaine."

Comptant parmi les trois pilotes de Formule 1 actuels qui étaient attendus lors de cette compétition amicale, avec Sebastian Vettel (qu'il devait affronter en 1/4 de finale de la Course des Champions) et Mick Schumacher, Bottas devait également participer à la démonstration mais aussi à la Nations Cup pour l'équipe représentant la Finlande, aux côtés de Mika Häkkinen. Finalement, le double Champion du monde sera accompagné par sa compatriote Emma Kimiläinen, pilote W Series. "[Häkkinen] est le héros de mon enfance !" a lancé la pilote de 32 ans. "Je me souviens que chaque dimanche, je le regardais courir et gagner des titres. C'est un honneur d'être ici."

Pour rappel, la compétition débute donc ce samedi 5 février avec la Nations Cup, aux alentours de 12h00, et sera à suivre sur Canal+ Décalé. Les barrages verront d'abord s'opposer les États-Unis et l'équipe d'Amérique latine puis l'Allemagne et une sélection All Stars de l'eROC, pour accéder au premier quart de final. Les trois autres quarts opposeront Finlande et Grande-Bretagne, l'équipe Nordique et la France puis Suède et Norvège.

Ce dimanche 6 février, toujours à 12h00 et toujours sur Canal+ Décalé, vous pourrez vivre la Course des Champions, l'épreuve individuelle de la ROC. Les barrages pour accéder au premier huitième de finale verront Colton Herta et Hélio Castroneves puis Jamie Chadwick et Mick Schumacher s'affronter. Suivront ensuite, dans les autres 1/8 de finale, Sebastian Vettel contre Emma Kimiläinen, Jimmie Johnson c. Mika Häkkinen, Tom Kristensen c. David Coulthard, Benito Guerra c. Oliver Solberg, Sébastien Loeb c. Petter Solberg, Johan Kristoffersson c. Timmy Hansen et Didier Auriol c. Mattias Ekström.