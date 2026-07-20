Le patron de Maserati Corse voit grand pour la GT2 : "Le championnat reste largement ouvert"

Les voitures engagées en GT2 European Series, championnat organisé par SRO Motorsports Group, le week-end dernier à Misano ont connu des hauts et des bas. Elles ont dans un premier temps décroché la victoire au général, avant de la perdre lors des procédures d'après-course. Elles ont malgré tout célébré des podiums qui comptent dans les catégories Masters et PRO/AM.

Vincent Biard, directeur de Maserati Corse, s'est entretenu avec Motorsport.com pour faire le bilan des efforts fournis par ses équipes, et il a tenu à souligner les bonnes performances des voitures du Trident dans toutes les conditions, ce qui est de bon augure pour l'avenir.

"Ce furent des courses exigeantes au cours d'un week-end riche en sensations, comme seul le sport automobile peut en offrir", a déclaré Vincent Biard. "De magnifiques courses qui nous ont permis d'obtenir quatre beaux résultats dans nos catégories respectives, mais il y a également eu des moments difficiles et décevants. C'était formidable aussi d'avoir la GranTurismo Project GT4 dans le paddock."

Lors de la Course 1, Antoine Potty a été contraint à l'abandon après s'être élancé depuis la pole position, et alors qu'il menait la course et venait de signer le meilleur tour : une déception d'un côté, mais la confirmation que la voiture d'i4Race est compétitive…

"Nous sommes soulagés qu'Antoine aille bien", a souligné Vincent Biard. "i4Race est une excellente équipe, très compétitive, qui parvient à mettre en valeur les performances de la Maserati GT2, rehaussant ainsi le niveau de la compétition sur la grille. La voiture l'a encore prouvé lors de la Course 2, en réalisant une belle performance malgré le circuit exigeant qu'est Misano."

Photo de : Davide Cavazza

En Course 1, Philippe Prette s'est imposé dans la catégorie Masters et Yu Lee et Niccolò Pirri ont décroché une place sur le podium en Pro/Am, sans oublier les débuts prometteurs de Celia Martin aux côtés de Luca Pirri. Mais quel bilan l'équipe tire-t-elle de sa prestation ?

"Celia s'est très bien débrouillée avec Luca. Malheureusement, ils ont été disqualifiés à la fin de la Course 1, mais lors de la Course 2, ils ont prouvé à quel point ils étaient forts et sont montés sur le podium de la catégorie Masters grâce à une superbe performance", a résumé Biard.

À l'approche des prochaines épreuves de Zandvoort et Portimão, quelles prévisions Maserati peut-elle faire concernant la lutte pour les différents titres ?

"Nous nous attendons certainement à voir davantage de Maserati GT2 sur la grille et à être encore plus compétitifs, tant lors des qualifications que dans les deux courses", a déclaré Vincent Biard. "Le championnat reste largement ouvert. Prette est en tête en Masters, mais nous sommes également convaincus de pouvoir nous mêler à la lutte dans la catégorie Pro/Am."