Champion Racing dévoile la Porsche de Dumas pour Pikes Peak

L'écurie Champion Racing, victorieuse des 24 Heures du Mans en 2005, a dévoilé les premières images de la Porsche 911 GT2 RS Clubsport avec laquelle elle s'engagera à Pikes Peak, le 27 juin prochain dans le Colorado. C'est Romain Dumas qui défendra ses couleurs sur la célèbre "course vers les nuages".

Les clichés ont été pris lors des premiers essais réalisés ce mois-ci sur la montée de Pikes Peak, à laquelle s'attaquera de nouveau le pilote français, détenteur du record absolu depuis 2018 avec le prototype entièrement électrique Volkswagen ID. R.

Pour son retour à la compétition, le Champion Racing a incorporé des nouveautés aérodynamiques sur sa monture, qui arbore notamment un aileron arrière imposant et un splitter à l'avant, deux éléments autorisés pour les véhicules inscrits dans la catégorie Time Attack 1.

La livrée choisie est décrite comme une évolution de celle utilisée par la structure américaine en Endurance dans les années 90. L'artiste Dave Schnorr s'est vu confier la mission de "faire revivre la livrée Champion dans une version modernisée, avec des lignes plus affûtées", si l'on en croit le communiqué de l'équipe.

La Porsche du Champion Racing sera équipée à Pikes Peak de pneus Michelin. Cette épreuve constitue son tout premier engagement en compétition depuis la fin du programme conjoint avec Audi en ALMS, en 2008. C'est aussi le premier projet de l'entité depuis la disparition en 2018 de son fondateur Dave Maraj. Ses enfants, Mitra et Naveen, ont décidé de reprendre le flambeau, et c'est le premier cité qui est à la tête de ce programme Pikes Peak.

Champion Porsche a fait ses premiers pas en sport automobile en 1993, participant aux 12 Heures de Sebring avec une Porsche 911 Carrera 2. La structure a fait rouler diverses Porsche en compétition dans les années 90, dont la 911 GT1 Evo en 1998. Elle s'est ensuite occupée d'exploiter des Audi R8, prototype avec lequel elle a remporté l'American Le Mans Series en 2004 et 2005, en plus d'une victoire aux 24 Heures du Mans la même année avec Tom Kristensen, JJ Lehto et Marco Werner.

Au volant de cette auto, Romain Dumas sera notamment confronté dans sa catégorie à une Bentley Continental GT3 utilisant du biocarburant, pilotée par Rhys Millen.