Comment la F1 a aidé Acura dans le développement de sa LMDh

Avec les grands débuts en 2023 de la catégorie LMDh dans le Championnat du monde d'Endurance et en IMSA, de nombreux constructeurs se sont lancés dans l'aventure, notamment Porsche, Cadillac, BMW et Acura, marque haut de gamme de Honda dont les voitures sont commercialisées en Amérique du Nord.

Contrairement au LMH, les voitures LMDh reposent sur un châssis fourni par un constructeur homologué. L'aspect moteur reste libre, à l'exception de l'utilisation d'un système hybride standard obligatoire sur l'essieu arrière, et Acura a fait appel aux connaissances de Honda accumulées dans un autre championnat à la pointe de la technologie pour développer son bloc.

"Nous travaillons avec nos collègues du HRC, ce qui est assez spécial et un véritable privilège", a déclaré David Salters, président de Honda Performance Development (HPD), la branche américaine de la compétition. "Au HPD, un certain nombre d'entre nous ont une expérience de l'électrification, en sachant que ça allait arriver, mais nous essayons constamment de développer le groupe, donc nous avons intégré certaines personnes dans le programme F1 pour en apprendre sur la gestion de l'énergie et ce genre de choses."

"J'espère que nous en verrons les bénéfices. Nous avons quelqu'un de très intelligent, qui dirige l'un de nos groupes, qui est allé vivre au Japon et a été intégré au programme F1. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec nos collègues de la F1, nous avons des discussions régulières, donc en matière de gestion de l'énergie, d'hybridation et d'électrification, ces gars nous ont été extrêmement utiles. Pour être honnête, ce fut un plaisir et une belle façon de montrer comment vous obtenez différents avantages lorsque votre entreprise investit dans différentes choses."

Entre 2015 et 2021, Honda disposait d'un programme officiel de fourniture de moteurs de Formule 1. La marque a ainsi fourni des V6 turbo hybrides à McLaren avant de se tourner vers Red Bull, une équipe avec laquelle elle a remporté 33 Grands Prix, deux championnat pilotes et un championnat constructeurs.

Honda s'est officiellement retiré de la F1 à l'issue de la saison 2021 mais continue d'assembler des moteurs pour Red Bull et a récemment renforcé son partenariat avec la structure.

Pourquoi l'Acura fait "un bruit bizarre"

L'Acura RX-06 de l'équipe Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian

Lors des essais de pré-saison organisés à Daytona, la semaine dernière, l'Acura ARX-06 s'est distinguée par son bruit dans les zones de freinage. Contrairement aux BMW, Cadillac et Porsche, qui étaient également sur le circuit de Floride, le son émis par le moteur de la LMDh nippone à la décélération ressemblait à celui des pales d'un hélicoptère.

"Comme vous pouvez l'imaginer, nous essayons de faire toutes sortes de choses, c'est ce qui est sympa avec ces voitures : elles représentent l'avenir, elles sont plutôt cool", a expliqué Salters, interrogé par Motorsport.com sur les raisons de ce bruit particulier. "Nous essayons de freiner, nous essayons de faire de la récupération pour recharger la batterie, nous faisons aussi du freinage moteur et nous gérons le système électrique du freinage. Apparemment, tout cela semble faire un bruit bizarre."

"En ce qui concerne la façon dont nous freinons, faisons de la récupération d'énergie et gérons le freinage, nous essayons également de préserver certaines pièces. Vous ne voulez pas que la chaîne cinématique oscille donc, lorsque vous faites ces choses, vous devez programmer les événements de manière à ne pas endommager les pièces. Avec l'électrification, le frein moteur, la récupération et la gestion de la voiture dans le virage finissent par faire ce bruit, et c'est bien ! C'est plutôt cool, n'est-ce pas ?"

"J'aimerais dire que c'est délibéré mais c'est à moitié délibéré. En gros, c'est la façon dont nous gérons notre énergie dans le virage en ce moment. Ça va probablement changer. On essaie de s'assurer qu'on ne casse rien non plus. Et ça fait un son génial."

Avec Charles Bradley