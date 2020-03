Carlin recrute Nasr et Daly pour compléter son line-up

La saison 2020 d'IndyCar débute ce dimanche avec la course de St. Petersburg, en Floride, et le plateau affiche désormais complet pour cette première manche. Ce n'était pas le cas jusqu'ici, puisqu'il restait une place à prendre chez Carlin aux côtés de Max Chilton. Le team britannique a révélé que l'heureux élu était un autre ancien pilote de F1, Felipe Nasr.

Le Brésilien avait disputé les tests de pré-saison à Austin et Sebring dans la monoplace numéro 31, qu'il pilotera ce week-end. Au Texas, il l'avait partagée avec un de ses compatriotes, Sérgio Sette Câmara, qui a été annoncé hier comme pilote de réserve chez Red Bull et AlphaTauri. Nasr n'a toutefois été officiellement engagé que pour la première course de la saison actuellement, et la suite du programme n'est pas encore connue pour la voiture #31.

"C'est bien de voir que tout le travail que nous avons fait pour ce programme a finalement payé", a déclaré Nasr. "Je suis reconnaissant envers Trevor Carlin pour cette opportunité de piloter la Carlin Chevrolet numéro 31 ce week-end, et envers Chevy pour leur soutien à ce programme. Je suis très heureux d'apporter mon expérience et mes connaissances à l'équipe, et j'espère que nous pourrons montrer que les performances affichées à Sebring il y a quelques jours pourront être conservées dans les rues de St. Petersburg. Je sais que l'équipe a travaillé très dur pendant l'intersaison et je suis impatient de prendre la piste au plus tôt vendredi matin."

Le pilote de 27 ans effectue son retour en monoplace après avoir roulé en Endurance et avoir remporté le titre en IMSA en 2018. Avant cela, il avait passé deux saisons en Formule 1 chez Sauber avec une cinquième place comme meilleur résultat. Ce n'est pas la première fois qu'il court avec Carlin puisqu'il avait été dans le giron de l'équipe en 2011 en British F3, en 2012 en F3 Euro Series, puis en GP2 en 2013 et 2014.

Par ailleurs, Carlin a annoncé que dans la monoplace numéro 59, c'était Conor Daly qui prendrait le relais de Chilton sur ovale, ce dernier refusant de courir sur ce type de circuit. Il roulera sur le Texas Motor Speedway, sur le Richmond Raceway, sur l'Iowa Speedway et sur le World Wide Technology Raceway de Gateway. En revanche, il ne disputera pas l'Indy 500 avec Carlin, puisqu'il est engagé avec Ed Carpenter Racing pour la plus grande course de l'année. Avec son programme sur les circuits routiers et urbains chez ECR, c'est une saison complète qui se profile pour lui.

