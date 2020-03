Red Bull fait revenir Sette Câmara comme réserviste

Il y a eu Brendon Hartley, il y a eu Alexander Albon... Sérgio Sette Câmara est le troisième pilote à qui Red Bull donne une seconde chance après l'avoir pourtant écarté de son programme de jeunes pilotes suite à des performances décevantes en formules de promotion.

Sette Câmara avait rejoint le Red Bull Junior Team pour 2016 après s'être classé 14e de sa première saison en F3 Europe, mais sa deuxième campagne dans la discipline ne s'est pas passée aussi bien que prévu, et malgré des arrivées dans les points bien plus régulières, il n'a pu faire mieux que 11e au général. La marque au taureau s'est alors séparée de lui.

Le Brésilien a depuis gravi les échelons des formules de promotion, éligible de justesse à la Super Licence pour 2020 grâce à ses sixième et quatrième place en F2 ces deux dernières années, tout en occupant le rôle de pilote d'essais et de développement chez McLaren l'an passé.

Cette saison, Sette Câmara partagera avec Sébastien Buemi les rôles de réserviste, au cas où l'un des quatre pilotes Red Bull et AlphaTauri serait indisponible pour un Grand Prix, et de pilote sur le simulateur. Il sera également mis à contribution pour les diverses démonstrations réalisées par Red Bull Racing à travers le monde. Nouveau pilote de réserve Dragon Racing en Formule E, il a également mené des essais en IndyCar avec Carlin mais n'a pas encore dévoilé son programme de course pour 2020.