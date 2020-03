Racing Point qualifie ses rivaux de "naïfs"

La RP20 est la première monoplace de l'équipe à avoir pleinement bénéficié des nouvelles ressources disponibles depuis le rachat du team par un consortium mené par Lawrence Stroll à l'été 2018, avec un gain d'environ 25 millions d'euros de budget annuel et de 60 employés. Racing Point en a profité pour s'inspirer de la Mercedes W10 qui a remporté les deux titres mondiaux 2019, une pratique parfaitement légale tant que la propriété intellectuelle n'est pas partagée – au grand dam des autres écuries de milieu de tableau.

"Je ne sais pas de quoi ils se plaignent", commente Andrew Green, directeur technique de Racing Point. "Ce que nous avons fait est complètement légal. Tout ce que nous faisons, c'est courir avec les règles qui sont écrites ; il me semble que c'est le but du jeu ! On nous a donné une réglementation et nous sommes aussi rapides que possible."

"Et si d'autres équipes n'ont pas emprunté la même voie que nous pour des raisons que nous ignorons, c'est leur décision. Elles ont eu l'opportunité de faire exactement ce que nous avons fait, mais ont choisi de ne pas le faire pour des raisons que j'ignore. C'est quelque chose que nous voulions faire depuis très longtemps mais n'avions pas le budget pour. C'était quelque chose de naturel à faire pour nous."

Ainsi Green estime-t-il que les autres teams – dont McLaren et Renault, dont le budget demeure supérieur – ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes : "Je pense que cela tient au fait que certaines écuries n'ont peut-être pas fait un aussi bon travail qu'elles auraient dû. Nous sommes une équipe qui a fini quatrième deux années d'affilée [en 2016 et en 2017], quasiment sans argent [avec le plus petit budget de la grille, d'une centaine de millions d'euros, ndlr]."

"Notre situation était très précaire, mais nous avons fini quatrièmes du championnat. Nous avons montré que nous en étions capables avec presque rien. Il était donc naïf de croire qu'une telle équipe, avec une injection d'argent et de ressources, n'allait pas progresser."

"Je pense qu'ils n'ont simplement pas pris leurs responsabilités. Je pense que leur frustration est probablement dirigée vers eux-mêmes, ils se disent 'mince, nous n'avons pas fait du bon travail'. C'est ce que je me dirais si j'étais à leur place. J'irais voir mon département aéro et je dirais : 'Enfin, les gars, mais qu'est-ce que vous avez fait ?'." Nul doute que la question pourrait se poser si Racing Point s'impose effectivement en tête du milieu de tableau, voire se mêle à la lutte avec Red Bull et Ferrari, scénario improbable mais qui ne peut être exclu à l'issue des essais hivernaux.

Propos recueillis par Jonathan Noble

Voir aussi :