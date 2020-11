Sérgio Sette Câmara confirmé chez Dragon/Penske Autosport

Réserviste des écuries Red Bull Racing et AlphaTauri en Formule 1, Sérgio Sette Câmara participera à l'intégralité de la prochaine saison de Formule E. Le pilote brésilien avait fait ses débuts dans la discipline l'été dernier, remplaçant Brendon Hartley chez Dragon Racing pour les six courses organisées à Berlin. Il n'avait pas inscrit le moindre point, tout comme son coéquipier Nico Müller, mais il va poursuivre l'aventure avec la structure qui sera renommée Dragon/Penske Autosport.

Lire aussi : BMW révèle l'identité du nouveau coéquipier de Günther

Âgé de 22 ans, Sette Câmara va se concentrer sur ce nouveau programme et mettre de côté sa présence en Super Formula. Le championnat japonais était au cœur de son année 2020 mais en raison des difficultés liées à la crise du coronavirus, il n'a finalement pu participer qu'à une seule course, à Sugo, où il avait signé la pole position avant d'abandonner. On ne devrait pas le voir sur les dernières manches de l'année, puisque les dates se chevaucheront avec celles des essais officiels de la Formule E à Valence.

"Je suis enthousiaste à l'idée d'appliquer ce que j'ai appris ainsi que le travail fourni durant l'intersaison en vue de ma première année complète avec l'équipe", se réjouit-il. "Mon objectif est de signer le meilleur résultat possible sur chaque course, d'avoir une courbe d'apprentissage dans le championnat et de passer de bons moments avec toute l'équipe Dragon/Penske Autosport ! Mon but est de grandir avec l'équipe et de poursuivre la dynamique positive que nous avons lancée ensemble à Berlin afin de courir régulièrement pour les points."

Dragon/Penske n'a pas encore officiellement annoncé l'identité du second pilote, mais Nico Müller pourrait conserver sa place, lui qui a récemment testé la nouvelle monoplace. La saison doit débuter en janvier prochain au Chili.

"Lors de ses six courses disputées à Berlin avec l'équipe, Sergio a donné à chacun un aperçu de ce qui nous attend", souligne Jay Penske, directeur de l'équipe américaine. "J'étais heureux de son rythme et de la vitesse à laquelle il s'est adapté à la rigueur de la course électrique. Avec le package Penske EV-5 et les avancées que nous faisons, je m'attends à ce qu'il parvienne à convertir le potentiel affiché à Berlin en arrivées régulières dans les points pour sa première saison complète."