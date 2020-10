BMW révèle l'identité du nouveau coéquipier de Günther

L'on savait déjà qu'Alexander Sims avait quitté BMW i Andretti pour rejoindre Mahindra Racing la saison prochaine, voilà que l'on connaît son remplaçant, et c'est une surprise. Le constructeur allemand a fait appel à un pilote qui ne fait pas partie de ses protégés et qui n'a pas d'expérience en Formule E, à savoir Jake Dennis.

Jadis grand espoir des formules de promotion avec des performances de premier choix en Formule Renault, en Formule 3 et en GP3, Dennis évolue désormais en GT, occupant en parallèle un rôle crucial sur le simulateur F1 de Red Bull Racing, dont il a piloté la RB14 en essais en 2018. Il va désormais faire son retour en monoplace en compétition, la perspective de rouler sur des circuits urbains pouvant s'avérer alléchante pour celui qui avait brillé au Grand Prix de Pau 2016 avec trois pole positions et deux victoires.

"Je suis conscient que je serai confronté à des exigences uniques en Formule E, auxquelles je devrai tout d'abord m'habituer, mais la polyvalence a toujours été l'un de mes points forts, et j'ai bon espoir de prendre mes repères rapidement avec l'aide de l'équipe et de mon coéquipier Maximilian Günther", déclare l'Anglais de 25 ans. "La Formule E fait partie de ces championnats dans lesquels, en tant que pilote, on veut vraiment être impliqué en ce moment, car le niveau des motoristes, des écuries et des pilotes y est le plus élevé qui soit."

