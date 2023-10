Isack Hadjar va tester pour Red Bull et AlphaTauri

Isack Hadjar va prendre le volant d'une Formule 1 pour la première... et la deuxième fois en cette fin de saison 2023 ! Jusque-là, Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri n'avaient pas satisfait à la règle imposant aux écuries d'engager un rookie (deux Grands Prix d'expérience ou moins) dans chaque monoplace au moins une fois dans l'année en week-end de course – en dehors, forcément, de la présence du titulaire débutant Nyck de Vries dans l'AlphaTauri en début de saison. Liam Lawson s'étant installé dans la même voiture à la suite de la blessure de Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda devait encore céder le volant.

Isack Hadjar va donc s'installer dans l'AlphaTauri lors des Essais Libres 1 du Grand Prix de Mexico, lui qui a montré de belles choses l'an passé en jouant le titre de FIA F3 mais vit une première campagne difficile en Formule 2, avec un seul podium à son actif au sein de l'écurie Hitech GP.

Jake Dennis, ici en 2018, va être mis à contribution par Red Bull

Red Bull, qui s'est déjà assuré les deux titres mondiaux, demandera ensuite à ses titulaires Max Verstappen et Sergio Pérez de faire l'impasse sur la première séance d'essais libres du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Hadjar prendra le volant de l'une d'entre elles et sera rejoint par Jake Dennis. Le Champion du monde en titre de Formule E est loin d'être étranger à la structure de Milton Keynes, puisqu'il joue un rôle crucial sur le simulateur depuis 2018 et a mené des tests en piste en conséquence.

Avec Adam Cooper

Le point sur le roulage obligatoire des jeunes pilotes en Grand Prix

Écurie Voiture 1 (T-cam noire) Voiture 2 (T-cam jaune) Red Bull Jake Dennis (Abu Dhabi)* ** Isack Hadjar (Abu Dhabi)* ** Ferrari Robert Shwartzman (Pays-Bas) Mercedes Frederik Vesti (Mexico) Alpine Jack Doohan (Abu Dhabi) Jack Doohan (Mexico) McLaren Oscar Piastri (Bahreïn) Pato O'Ward (Abu Dhabi) Alfa Romeo Aston Martin Felipe Drugovich (Italie) Haas Oliver Bearman (Mexico)* Oliver Bearman (Abu Dhabi)* AlphaTauri Nyck de Vries (Bahreïn) Isack Hadjar (Mexico)** Williams Logan Sargeant (Bahreïn) *L'écurie n'a pas précisé quel pilote titulaire serait remplacé

**L'écurie n'a pas encore fait d'annonce officielle à ce sujet