Sette Câmara crée la surprise et signe en Super Formula

Pietro Fittipaldi est écarté du line-up à cause de ce que Motopark a décrit comme "un remaniement tardif des baquets en raison d'intérêts incompatibles des sponsors". Sérgio Sette Câmara y est ainsi associé à un autre rookie, Charles Milesi.

Tandis que ce seront les débuts de Sette Câmara au Japon, le Brésilien connaît déjà Motopark, ayant couru en F3 Europe avec l'équipe en 2015 et en 2016. Sa première saison avait été prometteuse en 2015 et il avait rejoint le Red Bull Junior Team pour 2016, mais n'avait remporté aucune victoire, s'était classé 11e du championnat et avait été écarté de ce programme de jeunes pilotes.

Sette Câmara a reconstruit sa carrière en Formule 2 et s'est classé quatrième la saison dernière en tant que protégé de McLaren. Il a également fait son retour en F3 avec Motopark au Grand Prix de Macao 2017 et a mené la course jusqu'à un accident au tout dernier virage. Une campagne partielle en IndyCar avec Carlin avait été évoquée pour 2020, mais l'écurie britannique a recruté Felipe Nasr pour la manche d'ouverture à St. Petersburg, ensuite annulée en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus.

"Je suis convaincu que c'est la meilleure direction à emprunter pour ma carrière", déclare Sette Câmara. "La Super Formula est la voiture de course la plus rapide après la Formule 1, et les équipes ici travaillent au plus haut niveau. Je souhaite remercier B-Max with Motopark de cette opportunité – j'ai déjà travaillé avec eux auparavant et je suis sûr que nous pouvons accomplir de grandes choses dans ce championnat également."

Motopark s'est engagé en Super Formula pour la première fois en 2019 en collaborant avec l'écurie B-Max, Lucas Auer et Harrison Newey ayant signé un podium chacun.