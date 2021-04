Giuliano Alesi va faire ses débuts en Super Formula

Après deux saisons passées en Formule 2, Giuliano Alesi a décidé de s'exiler au Japon, pays dont il possède la nationalité, pour rouler en Super Formula Lights (ex-F3 japonnaise) et en Super GT cette année, dans deux équipes liées à Toyota, TOM'S et Team Thailand. Le fils de Jean Alesi va également faire au moins une apparition en Super Formula, le principal championnat de monoplaces du Japon, en participant à la première des deux manches de la saison sur le circuit de Suzuka à la fin du mois.

Alesi va rouler pour l'équipe TOM'S en l'absence de Kazuki Nakajima, retenu en Europe par des essais pour Toyota en WEC. Nakajima pourrait manquer plusieurs manches dans les prochains mois puisque pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Japon impose actuellement le respect d'une période de quarantaine de deux semaines aux personnes qui entrent dans le pays.

Giuliano Alesi a pu découvrir la monoplace utilisée en Super Formula en participant à une séance d'essais avec TOM'S le mois dernier, déjà sur le circuit de Suzuka. Le Français se prépare à un week-end très rempli puisque trois courses de Super Formula Lights sont également prévues en marge du rendez-vous de Suzuka en Super Formula.

Alesi a déjà fait ses débuts en Super Formula Lights à Fuji, en s'offrant deux podiums en trois courses, et il a quitté le circuit à la quatrième place du championnat. L'ancien membre de la Ferrari Driver Academy a également disputé sa première course de Super GT ce week-end à TI Aida, aux côtés de Sean Walkinshaw, conclue à la 38e place du classement général et la 24e de la catégorie GT300.

En Super Formula, Nakajima ne sera pas le seul pilote à faire l'impasse sur le rendez-vous de Suzuka en raison des mesures de restriction actuellement imposées au Japon. Kamui Kobayashi, également retenu par des essais de Toyota pour le WEC, sera absent, et Sacha Fenestraz, qui a déjà dû faire l'impasse sur la manche de TI Aida en Super GT, devrait lui aussi manquer à l'appel.