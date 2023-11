Vidéo - Sato et Nakajima s'offrent un tour de Suzuka en sens inverse

Il est fréquent de pouvoir utiliser un circuit dans le sens inverse dans les jeux vidéo mais beaucoup moins en compétition. L'Infield d'Indianapolis avait été transformé et son sens avait changé pour les besoins du MotoGP, et l'idée a été brièvement été évoquée pour le circuit de Silverstone mais elle est restée à l'état de simple suggestion.

Une piste n'est généralement homologuée que dans un seul sens, tout simplement parce que dans le sens opposé, les zones de freinages changent de côté et que les dégagements sont rarement suffisants. Il est en revanche possible de se détacher des considérations liées à la sécurité lors de simples démonstrations.

Il y a quelques jours, la Super Formula a profité de sa présence à Suzuka, théâtre de son dernier meeting de la saison, pour faire rouler les anciens pilotes de F1 Takuma Sato et Kazuki Nakajima dans des SF23 de développement, respectivement propulsées par Honda et Toyota.

Les deux Japonais ont pris la piste dimanche matin, d'abord dans le sens classique du circuit, avant de profiter d'une voie hors piste à la dernière chicane pour faire demi-tour et emprunter le circuit dans la mauvaise direction, devant les 25 000 spectateurs présents.

"Puisque les pilotes titulaires venaient de se qualifier et que les spectateurs étaient attentifs, j'avais peur qu'ils se disent 'Ces deux vieux sont lents...' donc j'ai demandé si on pouvait rouler en sens inverse, et c'était très fun", s'est amusé Sato, qui n'avait plus fait de démonstration dans une Super Formula depuis cinq ans.

"Même si nous sommes tous les deux des anciens pilotes de F1, cela faisait pas mal de temps que je n'avais pas piloté une voiture aussi rapide. J'étais ravi et j'ai sauté dedans !"

Si Sato a encore fait plusieurs apparitions en IndyCar cette année, Nakajima a arrêté la compétition au plus haut niveau en 2021. Le double Champion de la Super Formula, aujourd'hui vice-président de Toyota Gazoo Racing Europe et pilote d'essais du constructeur en WEC, a eu du mal à suivre le rythme imposé par Sato.

"C'était incroyable de rouler sur la piste en sens inverse", a déclaré Nakajima. "J'ai pris beaucoup de plaisir, mais Takuma-san roulait tellement vite que je me suis dit 'Sérieusement ?' J'étais derrière lui et je voyais qu'il jouait avec la voiture, dès le premier tour. Même si je me disais qu'il s'amusait, je me suis dit que je ne pouvais pas faire la même chose ! Je me disais que l'engagement qu'il mettait en entrée de courbe était incroyable."

Avec Jamie Klein et Kenichiro Ebii