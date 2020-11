NIO dévoile l'identité du coéquipier de Turvey pour la saison 7

Tom Blomqvist va faire son retour dans le championnat tout électrique, lui qui avait participé à six E-Prix avec Andretti en 2017-18 – il avait marqué quatre points avec une huitième place pour sa toute première participation, à Marrakech – et remplacé James Calado chez Jaguar pour les deux dernières courses de la campagne 2019-20, à Berlin, forcément sans grand succès compte tenu de son inexpérience au volant de la Gen2.

Le line-up NIO demeure manifestement aussi instable que jamais. Oliver Turvey reste la pierre angulaire de cette équipe, qu'il a rejointe pour le dernier meeting de la toute première saison en 2014-15 et qu'il a menée à son unique podium depuis lors à Mexico en 2018. À ses côtés se seront succédé en l'espace de trois ans et demi Nelson Piquet Jr, Luca Filippi, Ma Qing Hua, Filippi à nouveau, puis Tom Dillmann, encore Ma Qing Hua, Daniel Abt et enfin Blomqvist.

"Tom revient en Formule E avec une grande expérience du sport automobile à son actif, notamment des courses récentes en Endurance", commente le directeur d'équipe Christian Silk. "Nous avons un duo de pilotes rapides et expérimentés désormais, puisqu'Oliver continue avec nous pour sa sixième saison complète consécutive. J'ai bon espoir que ce duo ait du succès."

Classée dernière des deux campagnes de la Gen2 jusqu’à présent, première équipe à ne marquer aucun point en une saison, l'écurie NIO a du pain sur la planche pour remonter la pente et a fait le pari d'un nouveau moteur homologué dès le début de l'année à venir. Les développements moteur ont effectivement été fortement restreints pour des raisons de coûts face à la crise du coronavirus, et NIO devra garder sa nouvelle spécification lors des saisons 7 et 8. D'autres teams ont décidé de garder leur ancienne spécification pour l'année à venir avant d'en lancer une nouvelle lors de la saison 8.

Le plateau de Formule E semble en tout cas être complet, puisqu'Alex Lynn devrait être confirmé par Mahindra ce mercredi aux côtés d'Alexander Sims, tandis que Nico Müller est attendu pour une seconde saison chez Dragon, avec Sérgio Sette Câmara pour coéquipier.

Avec Matt Kew

