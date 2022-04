NIO s'oppose au développement plus libre des batteries

Charger le lecteur audio

Depuis la création du championnat de Formule E, la batterie fait partie des pièces standardisées, McLaren Applied Technologies s'occupant de fournir l'élément pour les voitures de deuxième génération tandis que Williams Advanced Engineering reprendra le flambeau à l'introduction de la Gen3, l'an prochain.

Néanmoins, certaines équipes militent afin que les batteries soient ouvertes au développement dans les années à venir. C'est notamment le cas de Porsche, le directeur de la compétition Thomas Laudenbach ayant fait part de ce souhait à la fin de la saison 2020-21. Mais Duncan Laycock n'est pas de cet avis. Le directeur technique de l'équipe NIO précise que les structures les plus modestes comme la sienne auront plus de difficulté à suivre le rythme sur la piste et à en tirer profit au niveau commercial.

"Le type de technologie de batterie dont vous avez besoin sur une voiture de route et sur une voiture de course est sensiblement différent", indique Laycock. "Parce que l'on cherche à avoir une meilleure autonomie [pour les voitures de route] et une meilleure consommation d'énergie sur de courtes périodes [pour les voitures de course]. Je pense que cela serait utile pour les constructeurs concernant le développement des batteries. Mais ils font des pas de géant [avec le développement] et cela ouvre la porte à un plus grand gouffre entre les équipes."

"Nous sommes 333 Racing, un petit poisson qui a le soutien de NIO en qualité de sponsor titre. Nous devons les convaincre de développer la batterie. Porsche peut dire : 'OK, nous allons développer la batterie parce que nous sommes un constructeur et que nous l'utilisons dans notre gamme de véhicules électriques'. Donc je pense que [le développement] se fera sous réserve d'avoir les bons partenaires et cela ne se mettra pas en place en une fraction de seconde. Je pense que ce serait un changement énorme, tant sur le plan technique que commercial."

L'usine de NIO 333

Alors que la Formule E a annoncé la mise en place d'un plafond budgétaire de 13 M€ fin 2022, Russell O'Hagan, directeur adjoint de l'équipe, explique que les dépenses liées à un potentiel développement des batteries mettront NIO en difficulté. Selon lui, "seuls quatre ou cinq constructeurs dans le monde" peuvent rouler en Formule E dans un tel scénario.

"Avec l'argent dont nous disposons, et avec l'argent de Mahindra ou [d'une autre équipe], nous avons pu faire du bon travail. Le développement des batteries demanderait un autre gros [budget]. Il n'y a que quatre ou cinq constructeurs dans le monde qui peuvent se permettre de le faire avec les technologies et la synergie nécessaires. On peut comprendre pourquoi [Porsche veut un développement plus libre] mais je pense que les retombées sont faibles."

Laycock ajoute : "Beaucoup de constructeurs ont déjà des partenariats avec des fournisseurs de batteries. Il y a eu beaucoup d'investissements lorsque les véhicules électriques ont commencé à être vus comme le futur, donc [les constructeurs] ont tous noué des liens avec les principaux fabricants de batteries. Si l'on souhaite vendre la Formule E comme une F1 électrique, alors oui, il faudrait probablement développer les batteries et avoir beaucoup de libertés. Mais ce n'est pas ce qu'est [la Formule E]. Et la Formule 1 a des difficultés pour être respectueuse de l'environnement."

