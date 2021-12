Porsche veut un développement des batteries plus libre en FE

Depuis le début du championnat de Formule E, la batterie est un composant à spécification unique. Elle a d'abord été fournie par Williams Advanced Engineering (WAE) avant d'être confiée à McLaren Applied pour la Gen2, mais WAE a remporté l'appel d'offres pour la Gen3 à partir de 2022-23.

Pour l'avènement des nouvelles machines de 470 ch, la batterie restera encore une fois standardisée. Mais Porsche souhaite que ce domaine fasse l'objet de développement à l'avenir. Bien qu'il y ait eu un désir discret en ce sens auparavant, la crainte d'une augmentation ultérieure et marquée des budgets des constructeurs a été le principal obstacle.

Toutefois, le nouveau patron du sport automobile chez Porsche, Thomas Laudenbach, a proposé une solution à mi-chemin pour garantir que tout développement de batterie ne soit autorisé que dans des limites strictes. Interrogé par Motorsport.com sur les futures réglementations techniques de la Formule E, Laudenbach a déclaré : "Pour des raisons de coûts, ils ne voulaient pas ouvrir le développement de la batterie aux constructeurs, ce que nous devons accepter."

"D'un autre côté, c'est sur la batterie qu'il faudra se pencher à l'avenir. Nous avons déjà eu des discussions à ce sujet. Même de manière contrôlée, nous aimerions que la batterie soit ouverte d'une certaine manière au développement par les constructeurs. Le rendre libre n'est pas la bonne voie à suivre. Ce que nous ne voulons pas, c'est que quelqu'un dépense une fortune - parce qu'il a un partenaire pour les voitures de route, et qu'il fait tout pour vous - parce que cela tuerait les petites équipes."

Laudenbach a proposé "une cellule standard mais le reste est libre, dans certaines conditions limites". Ces propos interviennent alors que la Formule E a annoncé un plafonnement des coûts qui entrera en vigueur le 1er octobre 2022, les constructeurs se voyant attribuer un budget de 25 millions d'euros sur deux saisons consécutives pour couvrir la recherche et le développement.

Pascal Wehrlein

Le débat sur la liberté des batteries soulève la question de la place de la Formule E en tant que banc d'essai pour les constructeurs. Mercedes (citant la Formule 1 comme une alternative plus pertinente) et BMW ont spécifiquement remis en question cet aspect dans leurs communiqués annonçant leur retrait du championnat, au même titre qu'Audi.

Le groupe motopropulseur électrique ayant déjà un rendement de 90%, selon une mesure prudente, c'est la batterie qui représente le plus grand potentiel de développement pour la Formule E.

Laudenbach poursuit : "Nous aimerions voir, de manière contrôlée, une liberté de développement pour la batterie. Je ne blâme pas l'organisation de la Formule E, car c'est une chose délicate à faire. Nous sommes en train de leur parler, et je pense que cela viendra." Porsche est actuellement engagé en Formule E jusqu'à la fin de la saison 2023-24.

Le cofondateur du championnat, Alejandro Agag, a déclaré à propos de règles techniques plus larges : "La liberté est égale à l'argent, malheureusement. Plus vous donnez de liberté, plus les équipes doivent dépenser de l'argent et après un petit moment, elles n'ont plus d'argent et quittent le championnat."