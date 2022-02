Wehrlein a enfin triomphé : "Ça s'est fait tout seul"

Charger le lecteur audio

La huitième saison de Formule E n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices pour Porsche, qui n'avait enregistré qu'une arrivée dans le top 8 lors des deux courses saoudiennes, mais le constructeur allemand à remis les pendules à l'heure à Mexico, c'est le moins que l'on puisse dire.

Pascal Wehrlein et André Lotterer ont brillé en réalisant le meilleur temps de chaque groupe en qualifications, le premier signant finalement la pole position à l'issue du tableau final tandis que son partenaire était troisième sur la grille. Edoardo Mortara leur a mené la vie dure, longtemps leader de la course, mais les Porsche ont ensuite accéléré le rythme et ont joué un bien mauvais tour à certains de leurs rivaux en prolongeant l'épreuve d'un tour, Wehrlein franchissant la ligne d'arrivée un souffle avant que le chrono ne passe à zéro, tandis que Lotterer acceptait de ne pas attaquer son équipier. Ainsi, alors qu'ils étaient deuxième et troisième au 27e tour, ils se sont finalement imposés avec neuf secondes d'avance sur les DS Techeetah de Jean-Éric Vergne et António Félix da Costa, ainsi que 18 secondes de marge sur Mortara.

C'est une belle revanche pour Wehrlein, qui avait perdu la victoire de justesse face à Lucas di Grassi lors de l'E-Prix de Mexico 2019, alors que l'an passé, il s'était imposé dans le même pays, à Puebla, avant d'être immédiatement disqualifié en raison de pneus qui n'étaient pas officiellement déclarés.

"Je ne craignais pas que ce qui m'est arrivé l'an dernier se reproduise, ni 2019, ce sont deux choses complètement différentes", assure Wehrlein. "En 2019, je manquais d'énergie, et l'an dernier, nous avons fait une erreur avec l'enregistrement des pneus."

"Je n'étais pas inquiet, je savais qu'on jouait vraiment la sécurité au niveau de l'énergie. Nous visions 40 tours, finalement c'était très serré entre 39 et 40. Nous n'avons jamais couru le moindre risque. Même s'il y avait eu une voiture de sécurité ou quoi que ce soit, nous avions plus d'énergie que nos concurrents." L'Allemand ajoute : "Je ne dirais pas que c'était facile, mais ça s'est fait tout seul. Comme un gant !"

Pascal Wehrlein et André Lotterer ont dominé l'E-Prix de Mexico

Ainsi, Wehrlein a enfin remporté officiellement sa première victoire en Formule E pour son 36e départ en E-Prix. C'est aussi le premier succès de Porsche, qui vient d'entamer sa troisième campagne dans le championnat tout électrique, d'où une certaine "pression" qui régnait dans la quête de ce triomphe inaugural.

"Nos objectifs pour cette saison sont élevés, les attentes également", assure Wehrlein. "Je suis un pilote très ambitieux. Je me mets toujours beaucoup de pression. Je pense que cette année, nous avons de bonnes chances de gagner des courses – nous l'avons désormais montré – et une fois qu'on gagne des courses, on peut aussi se mettre en position de remporter le championnat. C'est certainement un objectif pour nous, se battre pour le championnat."

"Nous voulons gagner bien d'autres courses et allons tout donner pour cela. Nous savons que la compétition est relevée et que ce ne sera pas facile, ça ne l'est jamais en Formule E, mais nous sommes dans une bonne situation et nous avons beaucoup appris, surtout la saison dernière."

Ce sont les monoplaces à moteur Mercedes qui avaient dominé l'E-Prix de Diriyah, ce qui explique qu'Edoardo Mortara (Venturi) mène le championnat devant le Champion du monde en titre, Nyck de Vries (Mercedes). Wehrlein s'en méfie donc mais estime avoir davantage de rivaux dans sa quête du sacre, lui qui est désormais troisième avec 30 points au compteur.

"Je pense que Venturi et Mercedes ont un package très compétitif. Je m'attends certainement à ce qu'ils soient aux avant-postes. DS avait également l'air relativement compétitif au Mexique, et à Riyad, Vergne était très rapide. Ils vont être forts. Mais à vrai dire, je n'écarterais personne pour l'instant, il est trop tôt dans la saison. On peut toujours attendre de bons résultats de Jaguar, d'Envision – Robin [Frijns] en particulier a l'air bon. Je pense qu'il y a quelques pilotes en lice pour le championnat", conclut-il avec un sourire.